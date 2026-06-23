Lần đầu tính chi phí quản lý, tiền khám và giường bệnh loạt viện lớn cùng tăng

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa phê duyệt khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới tại các bệnh viện tuyến chuyên sâu như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện K. Mức giá mới được áp dụng đối với các dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế, dịch vụ do ngân sách nhà nước chi trả và các dịch vụ không thuộc danh mục bảo hiểm y tế nhưng không phải dịch vụ theo yêu cầu.

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt điều chỉnh lần này là lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào cấu phần giá dịch vụ y tế, đánh dấu thêm một bước trong lộ trình tính đúng, tính đủ giá khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập.

Theo quy định mới, giá dịch vụ khám chữa bệnh được hình thành từ ba nhóm chi phí gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý.

Trong đó, chi phí trực tiếp bao gồm các khoản phục vụ quá trình thực hiện kỹ thuật chuyên môn. Với các dịch vụ gây mê, gây tê, mức giá chưa bao gồm thuốc và oxy. Nếu phát sinh, các khoản này sẽ được thanh toán theo thực tế sử dụng và kết quả mua sắm của cơ sở y tế hoặc do người bệnh chi trả theo quy định.

Nhân viên y tế làm công tác thanh toán viện phí cho người bệnh. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Đối với các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), giá dịch vụ chưa bao gồm chi phí đầu tư hệ thống cũng như chi phí in và bao phim.

Chi phí nhân công gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật, được tính trên mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý bao gồm các khoản chi cho hoạt động điều hành, quản trị bệnh viện, các chi phí gián tiếp phục vụ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, kinh phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cùng một số khoản chi phí khác.

Theo Bộ Y tế, việc bổ sung thêm chi phí quản lý khiến giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tăng trung bình khoảng 4% so với trước đây.

Cụ thể, giá khám bệnh bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng mỗi lượt. Mức giá hội chẩn ca bệnh khó có mời chuyên gia từ đơn vị khác tham gia là 208.000 đồng mỗi chuyên gia cho một ca bệnh, tăng gần 8.000 đồng.

Giá giường bệnh cũng được điều chỉnh theo hướng tăng. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giá giường hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc là 1,058 triệu đồng một ngày, tăng khoảng 41.000 đồng. Giường hồi sức cấp cứu có giá hơn 623.000 đồng mỗi ngày, tăng khoảng 23.000 đồng.

Tại Bệnh viện K, giá giường hồi sức tích cực và các đơn vị ghép chuyên sâu được điều chỉnh lên 965.200 đồng mỗi ngày, cao hơn trước 37.200 đồng. Giá giường hồi sức cấp cứu là 581.000 đồng, tăng khoảng 23.000 đồng.

Với các khoa điều trị thông thường, giá giường nội khoa dao động từ 261.200 đến 340.200 đồng mỗi ngày. Giá giường ngoại khoa và bỏng từ 322.800 đến 458.000 đồng.

Không chỉ tiền khám và tiền giường, hàng nghìn dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm cũng đồng loạt điều chỉnh. Chẳng hạn, giá siêu âm cơ bản tăng từ 58.600 đồng lên 61.000 đồng, tương đương tăng 2.400 đồng.

Đây là lần thứ ba giá khám chữa bệnh được điều chỉnh trong khoảng 5 năm qua. Hai lần điều chỉnh trước chủ yếu xuất phát từ việc tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng và sau đó lên 2,34 triệu đồng. Khác với các lần trước, đợt điều chỉnh lần này chủ yếu đến từ việc bổ sung chi phí quản lý vào cơ cấu giá dịch vụ.

Theo quy định hiện hành, Bộ Y tế có thẩm quyền phê duyệt giá khám chữa bệnh đối với các bệnh viện trực thuộc bộ và các bộ, ngành khác. Đối với các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý, mức giá sẽ do Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định.