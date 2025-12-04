Lâm Đồng: Nước lũ ‘nhấn chìm’ quốc lộ 1, nhiều khu dân cư ngập sâu

Rạng sáng 4/12, nước lũ kết hợp mưa lớn từ tối 3/12 làm nước dâng cao trên quốc lộ 1, khu vực gần ngã ba Gộp, xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) khiến giao thông nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Nước lũ dâng cao gây ngập nhiều nơi ở Lâm Đồng. Ảnh: D.T

Theo người dân tại đây, rạng sáng nay, nước lũ dâng cao trên quốc lộ 1 đoạn km1678, ngã ba Gộ khiến các phương tiện không thể qua lại. Một số dải phân cách trên quốc lộ 1 bị nước chảy mạnh xô lệch.

Nhiều dải phân cách trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng bị nước xô lệch. Ảnh: D.T

Lực lượng chức năng tại địa phương chốt chặn 2 đầu gần km1678 quốc lộ 1 để cảnh báo người dân. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã huy động mô tô nước đến hiện trường để hỗ trợ di dời người dân.

Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngập nghiêm trọng tại ngã ba Gộp.

Còn tại khu vực cửa biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ) nhiều tàu thuyền bị nước cuốn trôi, do dòng chảy và lưu lượng nước đổ về rất mạnh và lớn.

Nước lũ cũng làm ngập sâu nhiều khu dân cư ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ, đưa người dân vùng bị ngập sâu về nơi an toàn.

Tại thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm, khoảng 7h sáng nay, trên địa bàn vẫn còn mưa nặng hạt. Một số hộ dân ở vùng trũng, thấp và dọc bờ sông Cái đã bị nước lũ tràn vào nhà, chia cắt. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ngập sâu, nước chảy xiết, gây ách tắc giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm ngập nhiều diện tích thanh long, lúa, hoa màu tại các thôn 1, thôn 3, thôn 5, thôn 6, Thuận Thành, Thuận Điền,... Người dân đang di dời đồ đạc, tài sản và đưa gia súc đến khu vực cao, an toàn.

Đây là lần thứ hai kể từ tháng 10/2025, xã Hàm Liêm bị nước lũ dâng cao, nhanh và gây ngập úng.

Trong sáng 4/12, UBND phường Hàm Thắng có lệnh di dời người dân trong vùng ngập sâu nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai.

Cụ thể, các nhà dân ở vùng ngập sâu ở các khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, khu phố Ung Chiếm, Thắng Hòa, Phú Thành, Phú Hòa, Phú Thịnh, Phú Xuân, Phú Mỹ. Việc di dời bắt đầu từ 7h30 ngày 4/12.