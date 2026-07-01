Lái xe số sàn có thể kích thích não bộ, giúp làm chậm lão hóa

(VTC News) -

Một nghiên cứu khoa học thần kinh vừa được công bố tại Nhật Bản mang lại góc nhìn hoàn toàn mới về lợi ích sức khỏe của việc duy trì thói quen điều khiển xe số sàn. Giáo sư Ryuta Kawashima thuộc Đại học Tohoku, người từng tham gia xây dựng các ứng dụng rèn luyện trí não nổi tiếng, cùng các cộng sự đo lường hoạt động điện não của các tài xế trong quá trình vận hành phương tiện.

Kết quả cho thấy chuỗi thao tác đồng bộ bao gồm việc đạp bàn đạp ly hợp (chân côn), gạt cần chuyển số kết hợp phối hợp chân ga đã buộc hệ thần kinh phải xử lý các dữ liệu vận động liên tục, tạo ra những xung điện kích thích mạnh mẽ lên vùng vỏ não trước trán của người điều khiển.

Thao tác chân côn và cần số trên xe số sàn giúp kích hoạt vùng não bộ, làm chậm quá trình lão hóa.

Theo nghiên cứu, vùng vỏ não trước trán vốn là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý khả năng ghi nhớ ngắn hạn, duy trì sự tập trung cao độ và đưa ra các quyết định xử lý tình huống nhanh chóng. Đối với những người điều khiển xe sử dụng hộp số tự động, do phương tiện đã tự động thực hiện các bước ngắt ly hợp và chọn tỷ số truyền, vùng não bộ này hầu như rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, không nhận được nhiều kích thích sinh học.

Các chuyên gia y tế nhận định việc kích hoạt thường xuyên vùng vỏ não trước trán thông qua việc vận hành xe số sàn có tác dụng tương tự như các bài tập thể dục chuyên sâu dành cho trí não, đặc biệt có ý nghĩa trong việc ngăn chặn các hội chứng suy giảm trí nhớ và làm chậm tiến trình lão hóa tự nhiên của hệ thần kinh ở người lớn tuổi.

Công bố khoa học này xuất hiện trong bối cảnh các dòng xe trang bị hộp số sàn truyền thống đang có xu hướng biến mất nhanh chóng trên thị trường ô tô toàn cầu để nhường chỗ cho các loại hộp số tự động tiện dụng hoặc hệ truyền động của xe điện. Dữ liệu thị trường cho thấy tỷ lệ xe số sàn xuất xưởng mới hiện nay chỉ còn chiếm một phần rất nhỏ trong tổng sản lượng của các hãng xe lớn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyến nghị người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trung niên, nên cân nhắc việc duy trì kỹ năng và thói quen lái xe số sàn như một phương pháp khoa học, đơn giản để bảo vệ chức năng tư duy và nâng cao sức khỏe hệ thần kinh hàng ngày.