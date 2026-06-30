VinFast Limo Green: Lời giải kinh tế cho tài xế dịch vụ muốn tăng thu, giảm chi

(VTC News) -

Giá mua “dễ thở”, trải nghiệm dễ hút khách

Trong top các mẫu xe bán chạy nhất tháng 5/2026, VinFast Limo Green giữ vị thế dẫn đầu toàn thị trường với 5.108 xe bán ra. Nếu so trong nhóm MPV, doanh số của Limo Green gấp hơn 4 lần mẫu MPV xếp sau. Những con số này phản ánh sức hấp dẫn của Limo Green, đặc biệt với các tài xế dịch vụ.

Lý giải về sức hút của Limo Green, anh Nguyễn Cảnh (Hà Nội) thừa nhận, chính sách tài chính là yếu tố quan trọng khiến anh và nhiều tài xế quyết định “xuống tiền”. Theo đó, anh có thể “vào việc” sớm với Limo Green nhờ phương thức trả góp 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất 7% trong 3 năm đầu.

“Lãi suất thả nổi trên thị trường ít nhất là 2 con số. Vậy nên, lãi suất cố định 7% phù hợp với những người vừa cày tiền vừa trả góp xe như tôi. Mức giá niêm yết 749 triệu đồng cũng cực kỳ hợp lý khi đặt trong phân khúc MPV dịch vụ”, anh Cảnh nói.

Không chỉ nhóm khách hàng mua trả góp, người dùng chọn phương án trả thẳng cũng có thêm lợi ích tài chính. Cụ thể, người mua nhận mức hỗ trợ 6% trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Khách hàng mua xe trong tháng 6 còn nhận hỗ trợ 3% giá xe từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination”, hoặc lựa chọn voucher nghỉ dưỡng Vinpearl. Cộng gộp các chương trình ưu đãi và chính sách miễn lệ phí trước bạ với xe điện đến năm 2030 của Chính phủ, giá lăn bánh của Limo Green chỉ còn hơn 681 triệu đồng.

Giới quan sát nhìn nhận, dù có mức giá cạnh tranh nhưng mẫu xe này vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chạy dịch vụ 7 chỗ nhờ khoang cabin rộng, hàng ghế thứ ba thuộc nhóm thoải mái hàng đầu phân khúc. Hệ thống treo sau đa liên kết cũng là trang bị đáng giá với nhóm chạy dịch vụ.

“Kể cả khách cao tới 1m9 ngồi Limo Green vẫn thấy rất thoải mái, hành khách thường khen xe rộng và chạy êm ái”, tài xế Chu Công Hợi, người đang vận hành Limo Green nói.

Theo các tài xế dịch vụ, trải nghiệm dễ chịu giúp Limo Green tạo thiện cảm với khách hàng trong suốt chuyến đi. Nhờ đó, các tài xế sẽ có nhiều khách quen và tạo được nguồn thu nhập ổn định hơn.

Nhẹ đầu khoản “nuôi xe”, tài xế rủng rỉnh thu nhập

Trong kinh doanh dịch vụ vận tải, tiết kiệm chi phí là ưu tiên hàng đầu của chủ xe và đây chính là “sở trường” của Limo Green. Tài xế Chu Công Hợi cho biết, các mẫu xe ở phân khúc cao hơn còn tốn nhiên liệu nhiều hơn. Khoản chi này trở thành gánh nặng trong suốt quá trình vận doanh.

“Limo Green là một chiếc xe có kích thước lớn, 7 chỗ, rộng rãi mà mức chi phí cho mỗi km là 0 đồng. Khi tài xế chạy 200-300 km/ngày, khoản tiết kiệm cộng dồn theo tháng có thể tạo ra khác biệt rất lớn”, anh Hợi tính toán.

Hiện nay, người dùng Limo Green đang được miễn phí sạc 10 lần/tháng đến ngày 10/2/2029. Riêng tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Green SM sẽ được hỗ trợ sạc không giới hạn số lần. Anh Lê Anh Hiển, một tài xế dịch vụ tại TP.HCM, cho biết từ khi chạy VinFast Limo Green, anh đạt thu nhập hơn 2 triệu đồng mỗi ngày sau khi trừ phí ứng dụng - con số trước đó anh chỉ dám mơ.

“Trong đội xe Limo Green của tôi, chuyện tài xế kiếm tới 80 triệu đồng/tháng doanh thu không phải hiếm”, anh Hiển nói.

Ngoài tiết kiệm chi phí, theo anh, xe điện có ít chi tiết hao mòn hơn, lịch bảo dưỡng cũng thưa hơn với chu kỳ 15.000 km. Mỗi lần đưa xe vào xưởng, anh chỉ tốn vài trăm nghìn đồng. Bởi thế, tính bài toán kinh tế, theo anh, thời gian hoàn vốn của Limo Green nhanh hơn.

Từ chính sách tài chính hấp dẫn đến chi phí sử dụng tối ưu và trải nghiệm dành cho hành khách, Limo Green đang đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí quan trọng nhất của một mẫu xe kinh doanh dịch vụ. Sự toàn diện này giúp mẫu MPV điện của VinFast chưa bao giờ hết “hot” kể từ khi ra mắt tới nay.