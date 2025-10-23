Đóng

Kỳ lạ xe sang Bentley, Mercedes bị bỏ hoang trên vỉa hè Hà Nội

(VTC News) -

Những chiếc xe sang Bentley Continental Flying Spur, Mercedes-AMG S63 từng là biểu tượng của sự xa xỉ, nay trở thành "bóng ma" trên vỉa hè Hà Nội gây mất mỹ quan.

Hoàng Minh
