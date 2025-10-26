Không gian mạng chỉ thật sự lành mạnh khi mọi phụ nữ và trẻ em được bảo vệ

(VTC News) -

Phát biểu tại Tọa đàm cấp cao “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột trực tuyến”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: “Không gian mạng chỉ thật sự lành mạnh khi mọi phụ nữ và trẻ em được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền”.

Theo ông Thức, sự kiện này đánh dấu cam kết mạnh mẽ của các quốc gia trong việc thúc đẩy quyền con người và bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trong kỷ nguyên số. Đây cũng là dịp để các nước nhìn lại nỗ lực bảo vệ người dân, đặc biệt là trẻ em, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác hướng tới môi trường mạng an toàn, nhân văn.

“Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số – nơi Internet trở thành một phần tất yếu của cuộc sống”, Thứ trưởng nói. Đối với trẻ em, đây là cánh cửa mở ra tri thức, sáng tạo, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro: xâm hại, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, rò rỉ thông tin cá nhân, hay tiếp xúc nội dung độc hại. Những yếu tố đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức.

Trước thực trạng này, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em và phụ nữ trên môi trường mạng.

Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện với nhiều đạo luật nền tảng như Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng các nghị định, quyết định và chương trình hành động quốc gia vì trẻ em. Những văn bản này cụ thể hóa cam kết của Việt Nam đối với các sáng kiến quốc tế, trong đó có Tuyên bố ASEAN về bảo vệ trẻ em trực tuyến.

Giáo dục và truyền thông được xem là trụ cột trong công tác phòng ngừa. Nhiều chương trình tập huấn, chiến dịch tuyên truyền như “Không một mình – cùng nhau an toàn trực tuyến”, “Vaccine số”, hay cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin” được triển khai rộng rãi, giúp cha mẹ, giáo viên và trẻ em nâng cao kỹ năng nhận diện, ứng xử và tự bảo vệ khi tham gia không gian mạng.

Song song với đó, nhiều mô hình hỗ trợ trực tiếp đã hình thành như Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hay Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em trực tuyến. Các mô hình này được kết nối với Tổng đài quốc gia 111 để tiếp nhận, xử lý vụ việc kịp thời. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, điều tra, xử lý hành vi xâm hại, đồng thời tận dụng chính không gian mạng để lan tỏa nhận thức tích cực.

Lực lượng an ninh mạng được trang bị thêm năng lực nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi gây hại. Các doanh nghiệp công nghệ, nhà mạng và nền tảng mạng xã hội cũng được yêu cầu thực hiện trách nhiệm xã hội, kiểm soát nội dung và ngăn chặn thông tin độc hại.

Trong bối cảnh các mối đe dọa trực tuyến mang tính toàn cầu, hợp tác quốc tế trở thành yếu tố then chốt. Việt Nam thường xuyên phối hợp với INTERPOL và các tổ chức quốc tế trong đào tạo, chia sẻ thông tin, công nghệ, đồng thời thúc đẩy ký kết các hiệp định song phương và đa phương về phòng, chống tội phạm mạng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng Việt Nam vẫn đối mặt thách thức: tội phạm mạng ngày càng tinh vi, năng lực kỹ thuật còn hạn chế, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ, nguồn lực đầu tư còn khiêm tốn.

“Chúng tôi mong muốn các quốc gia, tổ chức quốc tế và các nền tảng số cùng chung tay – từ chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy trách nhiệm xã hội đến mở rộng hợp tác công nghệ – để mọi phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ trong thế giới số”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.