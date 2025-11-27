Khởi tố bảo mẫu vô ý làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sáng 27/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố một bảo mẫu vô ý để cháu bé 2 tuổi uống nhầm nước tẩy rửa dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp nhận thông tin từ Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc cháu Đ.G.B, sinh ngày 10/1/2023, là con của chị Đ.T.T, - SN 1987, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) tử vong không rõ nguyên nhân tại nhà số 18A/268/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra xác định, chị Đ.T.T gửi trông 3 con ở nhà chị Phạm Hải Anh (SN 1992, ở số 18A/268/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Trong quá trình trông trẻ, do Phạm Hải Anh không trông coi quản lý chặt chẽ nên cháu Đ.G.B tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến cháu Đ.G.B thiệt mạng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh về tội Vô ý làm chết người.

Nguyễn Thị Quyên bị bắt giam. (Ảnh: C.A)

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra tại Quảng Ngãi. Khoảng 7h30 ngày 16/7/2025, chị B.T.M.P. đưa con trai là cháu L.A.K. (SN 2024) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) trực tiếp quản lý và chăm sóc.

Sau bữa ăn sáng, cháu K. quấy khóc, không chịu ngủ. Trong lúc mất bình tĩnh, Quyên bế cháu lên rồi ném xuống tấm nệm được trải dưới nền nhà trong phòng ngủ. Khi cháu tiếp tục bò gần cửa và tiếp tục khóc, Quyên tiếp tục ném cháu xuống nền gạch cứng.

Ngay sau đó, cháu K. có biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái. Bà Quyên cùng người nhà đưa cháu đến Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cấp cứu. Do tình trạng chuyển biến xấu, cháu K. được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera giám sát tại cơ sở giữ trẻ, thu thập lời khai từ các nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại Đà Nẵng, cháu K. bị tổn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng, tổn thương não diện rộng, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 47%.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên về hành vi “Cố ý gây thương tích”.