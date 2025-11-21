Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ 2 của Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai Hằng) cùng trú tại Tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật hình sự.

Nguyễn Ngọc Thành (bên trái), Nguyễn Thị Bích Hằng và Lương Quốc Trung bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Ba đối tượng này là thủ phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với cháu của mình là cháu P.A, xảy ra ngày 16/11/2025 tại phường Linh Sơn.

Hậu quả vụ bạo hành làm cháu P.A bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu P.A là 5%.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành đều dương tính với các chất ma túy.

Cháu P.A nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Trước đó, Công an phường Linh Sơn nhận đơn trình báo từ chị T.Q.T. (trú phường Linh Sơn, mẹ cháu P.A) về việc cháu bé bị chính những người thân trong gia đình đánh đập dã man.

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy, cháu P.A sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng).

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, khi P.A đi chơi về, bà Hằng và ông Trung giữ lại tra hỏi rồi túm tóc, lôi kéo và đánh đập cháu. Hai người này còn sử dụng nhiều vật dụng như gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí phần sống dao… để đánh vào nhiều vị trí trên người cháu.

Bị đánh đau, P.A buộc phải nhận mình lấy trộm tiền để họ dừng tay. Bà Hằng nói với chồng thứ 2 là ông Nguyễn Ngọc Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay yêu cầu trả lại tiền cho bà nội.

Theo cơ quan công an, vì P.A. không lấy tiền nên không trả lời được số tiền đó giấu ở đâu. Lúc này, ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ hành hung, ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Sáng hôm sau, lợi dụng lúc 3 người sơ hở, P.A vùng chạy thoát và được người dân đưa đi cấp cứu.