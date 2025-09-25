Đóng

Khoảnh khắc dòng lũ như sóng thần đánh sập cầu ở Đài Loan

Siêu bão Ragasa "càn quét" Đài Loan, Trung Quốc khiến hồ chắn vỡ, cả triệu tấn nước tuôn trào tạo nên dòng lũ kinh hoàng cuốn phăng cầu Mã Thái An.

