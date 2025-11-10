Khoan, bơm hóa chất cứu đập nước 1,7 triệu m3 ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 10/11, ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng thực hiện khoan thăm dò địa chất tại khu vực thân đập hồ chứa nước Cay An để khắc phục sự cố nứt, thấm nước tại công trình này.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra địa hình, chuẩn bị khoan, bơm hóa chất gia cố chân đập hồ Cay An. Ảnh: A.S

Sau khi khoan thăm dò, cơ quan chức năng dự kiến bơm hóa chất chống thấm để gia cố thân đập, bảo vệ hồ.

Trong ngày, cùng với việc khoan thăm dò, bơm hóa chất, cơ quan chức năng sử dụng 4 máy bơm công suất lớn để hút nước trong hồ, hạ áp lực cho công trình. Các biện pháp khẩn cấp như gia cố thân đập bằng cừ tràm, bồi đắp đất đá cũng đang được cơ quan chức năng thực hiện.

Lực lượng chức năng đắp đất, gia cố chân đập hồ Cay An.

Chiều 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các chuyên gia thuộc Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhà thầu thi công cùng các cơ quan liên quan họp đánh giá phương án khắc phục sự cố. Các chuyên gia nhận định, việc xử lý vết rạn nứt, thấm nước ở thân đập Cay An dự kiến cần khoảng 15 ngày.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 20h30 ngày 7/11, lực lượng chức năng phát hiện thân đập hồ Cay An, xã Tà Năng bị rỉ nước nên phát cảnh báo đến người dân và lên phương án ứng phó.

Hồ thủy lợi Cay An.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, phần chân đập gần cửa xả xuất hiện vết nứt dài 54m, sâu 2m, độ mở miệng 0,2-0,5m, nguy cơ vỡ đập.

Trong đêm, người dân tại các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe ở vùng hạ lưu được di chuyển đến nơi an toàn.

Suốt những ngày qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân địa phương đắp đất, gia cố lại các vết nứt trên thân hồ.

Hồ Cay An có dung tích thiết kế gần 1,7 triệu m³, phục vụ tưới tiêu cho hơn 200ha đất nông nghiệp vùng hạ du. Công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động năm 2007.