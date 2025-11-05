Báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng vụ hồ chứa nước bị vỡ làm 1 người chết

(VTC News) -

Theo đó, hồ chứa nước này nằm trong dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, xã Tuy Phong (Lâm Đồng) do ông Trần Quang Tính làm giám đốc.

Chủ hồ không cung cấp được tài liệu cần thiết

Báo cáo cho biết, việc Công ty Trang Trại Việt đã đào 6 ao (trong đó có 3 ao tích trữ nước, thả cá) thuộc Dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (cũ), không có trong chủ trương đầu tư tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận cũ; không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 18/12/2017; không thuộc nội dung Giấy phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6/6/2025 do UBND huyện Tuy Phong cấp.

Hồ chứa nước bị vỡ nằm trên đỉnh núi.

Sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của Công ty Trang Trại Việt trên bản đồ Google Map thì ao chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha và qua nắm bắt thông tin thì chiều sâu trung bình là 4,5m, dung tích khoảng 900.000 m³.

Đối chiếu với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì ao chứa nêu trên thuộc hồ chứa nước vừa. Do vậy, yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ thì phải đáp ứng các quy định: Đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 17 Luật Thủy lợi. Việc bố trí tổng thể và thiết kế kết cấu đập phải tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn đập, ứng cứu đập khi xảy ra sự cố và bảo trì, nâng cấp, sửa chữa khi công trình bị hư hỏng.

Các hồ chứa nước của công ty này được xây dựng bằng đất và đá.

Quy trình vận hành cửa van, quy trình bảo trì cho từng hạng mục công trình phải được lập, phê duyệt cùng với hồ sơ thiết kế và bàn giao cho chủ quản lý đập, hồ chứa nước khi bàn giao đưa công trình vào khai thác.

Đối với cửa van của tràn xả lũ vận hành bằng điện phải có ít nhất 2 nguồn điện, trong đó có 1 nguồn bằng máy phát điện dự phòng. Bố trí thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ phải lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du. Đối với đập, hồ chứa nước lớn có tràn tự do phải lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du.

Đối với đập, hồ chứa nước vừa và nhỏ có tràn tự do, khuyến khích áp dụng quy định tại điểm g khoản này; xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ngày 2/11/2025 thì Công ty Trang Trại Việt chưa cung cấp bất kỳ các tài liệu nêu trên.

Giao công an điều tra toàn diện

Báo cáo của UBND tỉnh nêu nhiều hạng mục hồ, ao tích nước nằm ngoài hồ sơ pháp lý, yêu cầu tháo cạn nước để bảo đảm an toàn và giao Công an tỉnh điều tra toàn diện sau sự cố khiến một bé gái 13 tuổi tử vong. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty này ngừng tích nước để cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Một lượng lớn đất đá từ trên đỉnh núi tràn xuống khu dân cư bên dưới phá hủy nhiều nhà cửa, vườn tược của người dân.

Theo báo cáo, dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 930/QĐ-UBND ngày 10/4/2018.

Quy mô dự án 346,6 ha, gồm khu trại gà (2 trại gà giống và 50 trại gà lạnh), khu sản xuất – xử lý phân vi sinh, khu nhà kính trồng cây ăn trái – rau sạch – nông sản, khu giết mổ gia cầm – đóng gói, khu xử lý thức ăn chăn nuôi, cùng hệ thống giao thông, sân bãi nội bộ và cây xanh cảnh quan.

Một số hạng mục công trình đang được xây dựng trên đỉnh núi.

Hội đồng thẩm định ĐTM được thành lập theo Quyết định 160/QĐ-STNMT ngày 13/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ. Về trật tự xây dựng, ngày 6/6/2025, UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận cũ) cấp Giấy phép xây dựng số 117/GPXD cho các hạng mục: khu trại gà; khu sản xuất – xử lý phân vi sinh; khu nhà kính trồng cây, rau sạch, nông sản; khu giết mổ gia cầm – đóng gói; khu xử lý thức ăn cho gia cầm; nhà văn phòng, nhà nghỉ cán bộ công nhân viên và các công trình phụ trợ.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận (31/7 đến 2/8/2024) ghi nhận doanh nghiệp đã đào 6 ao- hồ, trong đó 3 ao - hồ tích trữ nước, kèm khoảng 2 km mương dẫn, làm đường nội bộ khoảng 12 km, phát quang khoảng 320 ha, bố trí trồng thử các loại cây, xây một số nhà xưởng – nhà ở – văn phòng và đang tập kết khung sắt, thiết bị.

Đáng chú ý, báo cáo giao Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra toàn diện nguyên nhân vỡ ao – hồ, kiểm tra tính pháp lý của toàn bộ hồ, ao chứa nước trong khu vực dự án; xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Đối với công tác khắc phục, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu doanh nghiệp tổ chức thu dọn lòng suối, kênh mương; gia cố, sửa chữa các đoạn kênh hư hỏng; thống kê – bồi thường thiệt hại hoa màu, tài sản cho người dân vùng hạ du và các hạng mục công trình công cộng bị ảnh hưởng.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 1/11, hồ chứa nước của dự án Trang trại Việt tại khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong bị vỡ sau trận mưa lớn kéo dài. Nước lũ mang theo bùn đất tràn xuống hạ nguồn gần 5km, đổ vào khu dân cư và cuốn trôi ba người trong cùng một gia đình ở thôn 2, khiến bé gái 13 tuổi tử vong, hai người còn lại may mắn được cứu kịp thời.

Theo thống kê của UBND xã Tuy Phong, tính đến chiều 2/11, sự cố vỡ hồ chứa trên khiến tổng cộng có 109 hộ dân bị thiệt hại, chủ yếu là diện tích trồng táo cùng một số vật nuôi như bò, gà... Tổng diện tích bị ảnh hưởng ước tính hơn 100ha.