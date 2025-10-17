(VTC News) -

Ngày 17/10 tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trang trọng tổ chức lễ khánh thành Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên cũng được đóng điện thành công vào ngày 30/9/2025, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trong quá trình hơn 6 tháng triển khai thi công vừa qua, dự án phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi cao hiểm trở, địa chất phức tạp, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn đến yêu cầu tiến độ gấp rút nhưng với kinh nghiệm triển khai cùng sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1, cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, cung cấp vật tư, thiết bị; dự án luôn được triển khai khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả.

Đặc biệt, EVN và các đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, cùng sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các Bộ, ngành liên quan; sự ủng hộ, cùng đồng hành và tích cực chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, cùng sự hỗ trợ kịp thời của Quân khu 2, lực lượng Công an các tỉnh, các xã có công trình đi qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng thanh niên xung kích của Tỉnh đoàn Lào Cai và Phú Thọ.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân lành nghề được huy động, tăng cường từ các đơn vị như trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn vất vả, vượt nắng thắng mưa, làm việc xuyên ngày đêm, xuyên lễ, xuyên tết trên công trường, đảm bảo các hạng mục được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao nhất, tổ chức thi công “4 tại chỗ”, “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “xuyên lễ, Tết, ngày nghỉ”, sau hơn 6 tháng thi công, dự án đã hoàn thành khối lượng thi công chính gồm: Đào gần 1.8 triệu m3 đất, đá hố móng; Đổ gần 110.000m3 bê tông với khoảng 7.500 tấn cốt thép; Sản xuất và lắp dựng 55.000 tấn cột thép; kéo rải hơn 6.000km cáp các loại (26 sợi dây dẫn, dây chống sét và cáp quang).

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 02 tỉnh gồm Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 04 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên.

Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỷ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20% tổng mức đầu tư. Để đảm bảo khai thác vận hành đồng bộ, hiệu quả, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành với các hạng mục xây dựng và đóng điện sân phân phối 500 kV, máy biến áp 500 kV nhằm đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.