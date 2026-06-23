Khám phá địa đạo được ví như 'ngôi làng dưới lòng đất' vừa lên báo Mỹ
(VTC News) -
Là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị) vốn vang danh lịch sử nay lại càng nổi tiếng khi hãng tin CNN của Mỹ đăng bài giới thiệu.
Khám phá 'ngôi làng dưới lòng đất' vừa lên hãng tin nổi tiếng của Mỹ
Năm 1965, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.
Trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1972, mảnh đất Vĩnh Linh chưa đầy 820km2 phải hứng hơn 700.000 tấn bom đạn và tính bình quân mỗi người dân Vĩnh Linh phải gánh chịu khoảng 7 tấn bom đạn cùng với 800 quả đạn pháo.
Địa đạo Vịnh Mốc ra đời trong hoàn cảnh lịch sử ấy, thể hiện ý chí quật cường và khát vọng chiến thắng, hoà bình của quân và dân ta. Địa đạo Vịnh Mốc là 114 địa đạo lớn nhỏ và được đào từ tháng 4/1966 đến tháng 12/1967. Trong thời gian gần 2 năm, với 18.000 ngày công, quân và dân nơi đây vận chuyển khoảng 6.000m3 đất đá ra bên ngoài chỉ bằng sự tài tình, thông minh và đôi tay trần bằng những dụng cụ thô sơ nhất.