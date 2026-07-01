Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/7/2026 - XSKH 1/7

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 1/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/7/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 1/7/2026

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- XSKH 28/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 28/6/2026 với giải đặc biệt là 866764 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 28/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28/6/2026.

- XSKH 21/6/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 024130 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 21/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21/6/2026.

- XSKH 17/6/2026

Kết quả xổ số ngày 17/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng như sau:

XSKH 17/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 17/6/2026.

- XSKH 14/6/2026

Kết quả xổ số ngày 14/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay thưởng có giải đặc biệt là 309580 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 14/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 14/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé xổ số Khánh Hòa ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Khánh Hòa tại các đại lý vé số hoặc từ những người bán vé số dạo.

XSKH quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Xổ số Khánh Hòa được Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng vào 17h15 các ngày thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần.

Người trúng xổ số Khánh Hòa lĩnh thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.