Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/9/2025 - XSDNA 20/9 

XSDNA 20/9. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 20/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/9/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 20/9/2025

Xem thêm KQXS Đà Nẵng các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSDNA 17/9, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 17/9/2025

XSDNA 17/9, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 17/9/2025.

- XSDNA 13/9/2025

XSDNA 13/9, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 13/9/2025.

- XSDNA 10/9/2025

XSDNA 10/9, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 10/9/2025.

- XSDNA 6/9/2025

XSDNA 6/9, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 6/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày, các vé trúng sẽ không còn giá trị nhận hưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.