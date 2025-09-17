Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/9/2025 - XSDNA 17/9 

XSDNA 17/9. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 17/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 17/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/9/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 17/9/2025

Xem thêm KQXS Đà Nẵng các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSDNA 13/9, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 13/9/2025

XSDNA 13/9, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 13/9/2025.

- XSDNA 10/9/2025

XSDNA 10/9, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 10/9/2025.

- XSDNA 6/9/2025

XSDNA 6/9, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 6/9/2025.

- XSDNA 3/9/2025

XSDNA 3/9, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 3/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên, Huế mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.