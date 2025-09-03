Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/9/2025 - XSBTH 4/9

XSBTH 4/9. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 4/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/9/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 4/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

- Thứ Ba: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 4/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.