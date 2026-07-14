Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 14/7/2026 - XSBTR 14/7

Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 14/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 14/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 14/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 14/7/2026 - Xổ số Bến Tre ngày 14/7/2026

Xem lại KQXSBTR các kỳ trước

- XSBTR 7/7/2026

Kết quả xổ số ngày 7/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng như sau:

XSBTR 7/7, kết quả xổ số Bến Tre ngày 7/7/2026.

- XSBTR 30/6/2026

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 30/6/2026 có giải đặc biệt là 773221 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTR 30/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 30/6/2026.

- XSBTR 23/6/2026

Kết quả xổ số ngày 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 034315 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 23/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 23/6/2026.

- XSBTR 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng như sau:

XSBTR 16/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 16/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không chỉnh sửa.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty XSKT Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty XSKT Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty XSKT Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 14/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.