Kết quả U23 Nhật Bản vs U23 Qatar, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Nhật Bản 2-0 U23 Qatar Furuya 30' Sato 80'

Video: U23 Nhật Bản 2-0 U23 Qatar.

Trận U23 Nhật Bản đấu với U23 Qatar diễn ra lúc 23h30 ngày 13/1. Sau U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản trở thành đội thứ hai có thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Trong khi đó, U23 Qatar chia tay giải đấu mà không ghi được bàn thắng nào, không giành được điểm nào.

Nhà đương kim vô địch kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối dù chỉ tung ra sân đội hình dự bị (do đã chắc suất đứng đầu bảng). U23 Nhật Bản tấn công ngay khi nhập cuộc. Tokumo Kawai, Yudai Shimamoto và Haruta Kume đều có cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Dù vậy, "Samurai xanh" không phải đợi lâu. Shusuke Furuya ghi bàn mở tỷ số ở phút 30 bằng pha đánh đầu tung lưới đối thủ.

U23 Nhật Bản tiếp tục ép sân. U23 Qatar chỉ có một cú sút trong cả trận và dành toàn bộ thời gian để chống đỡ các pha tấn công của đối thủ. Tận dụng sai lầm của hậu vệ U23 Qatar, Ryunosuke Sato ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 80.

Đội bóng Đông Á không dừng lại. Dù vậy, thủ môn và hậu vệ U23 Qatar chơi tốt trong những phút cuối để không nhận bàn thua thứ ba. U23 Nhật Bản thắng 2-0 chung cuộc.

Số liệu thống kê trận U23 Nhật Bản 2-0 U23 Qatar.

Đội hình U23 Nhật Bản vs U23 Qatar

U23 Nhật Bản: Masataka Kobayashi (1), Rei Umeki (2), Kaito Tsuchiya (3), Shuto Nagano (4), Kosei Ogura (6), Tokumo Kawai (14), Kaito Koizumi (16), Yudai Shimamoto (17), Haruta Kume (18), Yutaka Michiwaki (19), Shusuke Furuya (20).

U23 Qatar: Amir Hassan (1), Abdallah Mugib (2), Saif Eldeen Fadlalla (3), Hashmi Al Hussain (4), Hassan Al Ghareeb (5), Abdulaziz Mohammed (6), Mubarak Shanan (7), Mohamed Gouda (11), Ahmed Reyad (14), Anas Abweny (20), Mohamed Surag (23).

U23 Nhật Bản đấu với U23 Qatar trong trận thủ tục ở bảng B.

Bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 theo thông tin chính thức từ AFC. Tính đến hết trận U23 Nhật Bản vs U23 Qatar, cục diện bảng B như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 3 10-0 9 2 UAE 3 3-4 4 3 Syria 3 2-6 4 4 Qatar 3 0-5 0

Thông tin U23 Nhật Bản và U23 Qatar

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Qatar chỉ mang tính thủ tục. U23 Nhật Bản chắc chắn nhất bảng và gặp U23 Jordan ở tứ kết. Trong khi đó, U23 Qatar không còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng B.

Sau U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản là đội duy nhất có cơ hội kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đội bóng có biệt danh "Samurai xanh" đánh bại U23 Syria và U23 UAE, chưa thủng lưới lần nào. Họ là đội bóng mạnh nhất giải tính đến lúc này.

Trong khi đó, U23 Qatar ở hoàn cảnh ngược lại với đối thủ. Đội bóng Tây Á nhận 2 thất bại, chưa ghi được bàn thắng nào. Huấn luyện viên trưởng Ilidio Vale khẳng định đội bóng của ông vẫn quyết tâm khép lại chiến dịch bằng một kết quả tích cực.

“Chúng tôi tiếp cận mọi trận đấu với cùng một tinh thần, và trận gặp Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ. Dù không còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp, công tác chuẩn bị của chúng tôi vẫn giữ nguyên và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng", HLV trưởng của U23 Qatar cho biết.

Xem lịch thi đấu U23 châu Á 2026 để không bỏ lỡ các trận đấu quyết định tại vòng tứ kết và vòng knock-out.