Israel xóa sổ nhà máy sản xuất vũ khí của Hezbollah

(VTC News) -

Ngày 23/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận thực hiện cuộc không kích nhắm vào trại huấn luyện và một địa điểm sản xuất tên lửa chính xác ở thung lũng Beqaa, miền đông Lebanon và một cơ sở khác ở miền bắc Lebanon. Hoạt động này đánh dấu chiến dịch liên tục và mạnh mẽ nhằm làm suy yếu năng lực của lực lượng Hezbollah, bất chấp lệnh ngừng bắn hiện hành.

IDF cũng tuyên bố địa điểm này được sử dụng để sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác (PGM), loại vũ khí gây ra mối đe dọa đáng kể nhất đối với Israel do có độ chính xác cao.

Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tập kích bất chấp lệnh ngừng bắn. (Ảnh: Getty)

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin tiêm kích Israel mở loạt không kích dữ dội vào dãy núi phía đông ở khu vực thung lũng Beqaa, gần biên giới với Syria. Chưa rõ thương vong và thiệt hại liên quan đến trận không kích.

Trong cuộc không kích hôm 11/10, Isreal cũng đánh trúng một khu vực buôn bán máy móc hạng nặng, phá hủy nhiều phương tiện và làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch nối Beirut với miền Nam. Israel cho rằng mục tiêu là thiết bị được lực lượng Hezbollah sử dụng để tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự.

Đây là một trong nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn được ký giữa Israel và Hezbollah từ tháng 11/2024.

Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc không kích của Israel kể từ đó đã khiến ít nhất 103 dân thường Lebanon thiệt mạng. Hiện Israel vẫn duy trì lực lượng tại nhiều khu vực bên trong lãnh thổ Lebanon.

Đến nay, xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah khiến hơn 4.000 người ở Lebanon thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế khoảng 11 tỷ USD. Israel ghi nhận 127 người chết, trong đó có 80 binh sĩ. Cuộc chiến bùng nổ ngày 8/10/2023, khi phong trào Hezbollah phóng rocket vào miền Bắc Israel - chỉ một ngày sau vụ tấn công của Hamas ở miền Nam, khơi mào cho cuộc xung đột ở dải Gaza.