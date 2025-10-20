Israel tuyên bố nối lại lệnh ngừng bắn ở Gaza

(VTC News) -

Reuters dẫn lời nguồn tin an ninh Israel cho biết hoạt động viện trợ cho dải Gaza sẽ nối lại vào ngày 20/10 sau khi Mỹ gây áp lực do Israel tuyên bố ngừng cung cấp để đáp trả hành động mà họ cho là sự vi phạm "trắng trợn" lệnh ngừng bắn của Hamas.

Theo người dân và cơ quan y tế địa phương, cuộc không kích của Israel giết chết ít nhất 26 người ở dải Gaza, trong đó có ít nhất một phụ nữ và một trẻ em.

Binh lính Israel đứng cạnh xe tăng gần biên giới Israel - Gaza. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Israel và một quan chức Mỹ thông tin thêm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner dự kiến ​​sẽ tới Israel vào ngày 20/10.

Quân đội Israel cũng thừa nhận hoạt động tấn công mục tiêu của Hamas trên khắp vùng đất này, sau khi lực lượng Hamas phóng tên lửa chống tăng và bắn vào quân đội khiến binh sĩ của họ thiệt mạng.

Người dân tại dải Gaza cũng tiết lộ có ít nhất một cuộc tấn công xảy ra tại ngôi trường cũ, nơi trú ẩn của những người di tản ở khu vực Nuseirat.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Hamas nhấn mạnh họ vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, không biết về cuộc đụng độ ở Rafah và không liên lạc với lực lượng ở đó kể từ tháng 3.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay ông đã ra lệnh cho quân đội đáp trả mạnh mẽ những gì ông mô tả là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Hamas.

Trước đó, Reuters dẫn lời quan chức an ninh Israel đưa tin hoạt động chuyển hàng viện trợ vào Gaza bị dừng lại sau những gì được mô tả là hành vi vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn của Hamas. Tuy nhiên, sau áp lực của Mỹ, một quan chức an ninh khác của Israel cho biết viện trợ sẽ được nối lại vào ngày hôm nay.