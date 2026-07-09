Iran tuyên bố tấn công căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain

(VTC News) -

Hải quân và Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo phát động cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng, công trình của Mỹ, bao gồm Trại Arifjan và Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait; Căn cứ Không quân Shaikh Isa và Juffair ở Bahrain.

CNN tường thuật còi báo động về mối đe dọa vang lên ở Bahrain và Kuwait vào sáng ngày 9/7. Quân đội Kuwait thông tin hệ thống phòng không của nước này đang đáp trả "mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái thù địch". IRGC cảnh báo họ sẽ mở rộng phản ứng sang những căn cứ khác của Mỹ trong khu vực nếu Mỹ trả đũa.

Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Kuwait trong cuộc tấn công trước đó. (Ảnh: Tawazon)

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, những cuộc tấn công này là để đáp trả làn sóng tấn công của Mỹ vào tỉnh ven biển phía nam và 2 cây cầu ở miền đông Iran. Video từ truyền thông Iran đăng tải cho thấy cây cầu đường sắt bị hư hại gần Aqqala.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) chưa bình luận về vụ việc.

Trước đó, CENTCOM xác nhận lực lượng Mỹ tấn công “90 mục tiêu quân sự của Iran” dọc theo bờ biển. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến vụ tấn công vào cây cầu.

“Lực lượng Mỹ tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm hệ thống phòng không, phương tiện giám sát bờ biển, địa điểm cất giữ tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hải quân và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc theo bờ biển Iran. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi thực hiện thành công cuộc tấn công vào Iran đêm trước đó”, CENTCOM viết trên X.

CENTCOM thông báo thêm các cuộc tấn công nhằm mục đích "làm suy yếu hơn nữa khả năng tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ dân sự vô tội ở eo biển Hormuz".

Làn sóng tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào mục tiêu Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf lập tức đưa ra lời cảnh báo đối với Mỹ. “Mỹ vẫn chưa hiểu rằng bắt nạt và bội hứa không còn là chuyện không phải trả giá nữa. Đừng vùng vẫy vô ích, nếu không các bạn sẽ càng lún sâu hơn: eo biển Hormuz chỉ mở cửa khi có ‘thỏa thuận từ phía Iran’, chứ không phải khi có lời đe dọa từ phía Mỹ”, ông Ghalibaf nói.

Các cuộc tấn công mới diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã "kết thúc" và chỉ trích giới lãnh đạo Iran khi gọi họ là "điên rồ", "ác độc" và "đồ cặn bã".