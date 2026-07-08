Ông Trump: Mỹ sẽ tấn công mạnh Iran ngay đêm nay

(VTC News) -

"Chúng tôi sẽ đánh mạnh vào họ trong đêm nay. Họ vi phạm thỏa thuận mỗi ngày", Tổng thống Trump nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ thời gian cụ thể Mỹ sẽ bắt đầu tấn công.

Những phát biểu của Trump được đưa ra vài giờ sau khi ông tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran “đã kết thúc” sau các cuộc tấn công được cho là của Iran vào các tàu thương mại gần eo biển Hormuz, mặc dù ông cho biết sẽ cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục.

Ông Trump cũng nhắc đến đảo Kharg, huyết mạch dầu mỏ quan trọng của Iran. “Đêm qua chúng ta đã tấn công đảo Kharg, phá hủy một phần", ông Trump nói, đồng thời tiếp tục úp mở chuyện "chiếm được đảo Kharg".

Tình hình tại Trung Đông ngày càng căng thẳng. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố: "Sáng 8/7, quân đội Mỹ vi phạm trắng trợn điều 2, khoản 4 trong Hiến chương Liên hợp quốc và có hành động gây hấn quân sự nhằm vào trung tâm giám sát trên bờ biển miền nam Iran. Những cuộc tấn công hung hãn này cũng cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn khoản 1 của bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa hai nước".

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích Bộ Tài chính Mỹ về quyết định thu hồi giấy phép tạm miễn trừ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và cho rằng nó vi phạm cam kết trong điểm 10 của bản ghi nhớ.

"Việc lặp đi lặp lại cuộc tấn công bất hợp pháp chống lại Iran cùng với quyết định đêm qua của Bộ Tài chính Mỹ về việc thu hồi giấy phép bán dầu của Iran, điều mà chính phủ Mỹ cam kết theo điểm 10 của bản ghi nhớ, vi phạm thỏa thuận của Iran ở eo biển Hormuz cũng như việc tiếp tục hành động gây hấn quân sự, khủng bố chống lại Lebanon khiến các phần quan trọng và cơ bản của bản ghi nhớ về việc chấm dứt xưng đột trở nên vô hiệu. Mỹ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những hậu quả nguy hiểm do hành động leo thang này gây ra", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran có đoạn.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ. (Video: IRGC)

Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố video phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ ở Kuwait và Bahrain, đáp trả việc Washington không kích mục tiêu của nước này. Theo thông tin từ IRGC, một trong những binh sĩ của họ được xác nhận thiệt mạng khi đối đầu với máy bay không người lái của Mỹ tại thành phố cảng Mahshahr ở phía nam.

IRGC đã tập kích 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại cảng Salman và căn cứ Hạm đội 5 ở Bahrain cùng căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Lực lượng Iran cũng bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Washington trên bầu trời tỉnh Bushehr.