Ông Trump tuyên bố thoả thuận ngừng bắn với Iran 'đã chấm dứt'

(VTC News) -

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Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, ông Trump nói: "Thật lãng phí thời gian khi phải làm việc với họ". Đây được xem là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran gần như đã đổ vỡ hoàn toàn.

Nhận định của ông Trump được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả loạt không kích của Washington nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Iran cũng cho biết đã tấn công một căn cứ không quân ở Bahrain, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran. Theo một quan chức Mỹ, đây là biện pháp "trừng phạt" sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Các động thái quân sự và việc khôi phục lệnh trừng phạt đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump tiếp tục chỉ trích gay gắt Iran, gọi nước này là "những kẻ xấu xa, bệnh hoạn" trong bối cảnh thỏa thuận giữa hai bên đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Ông cũng cáo buộc Tehran là "những kẻ chơi bẩn" vì tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz, hành động mà ông cho là vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ khẳng định Washington không nên tiếp tục lãng phí thời gian đàm phán với Iran và muốn tập trung giải quyết vấn đề bằng những biện pháp quyết liệt hơn.

"Chúng ta phải loại bỏ khối ung thư của họ. Và các bạn biết phải làm gì không? Phải cắt bỏ khối ung thư ngay từ sớm. Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề", ông Trump nói.