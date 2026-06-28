Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hòa bình, 2 bên công khai đấu súng lẫn nhau

(VTC News) -

Vụ đấu súng xảy ra sau khi Washington cáo buộc Tehran tấn công tàu chở hàng trên eo biển Hormuz. Sự việc này làm dấy lên nghi ngờ về những nỗ lực nhằm giữ cho tuyến đường thủy quan trọng này luôn thông suốt, trong khi hai bên đang đàm phán thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong khi đó, Israel phát động cuộc tấn công vào Lebanon và thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem lập tức bác bỏ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Điều này cũng đe dọa làm đổ vỡ nỗ lực hòa bình rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran.

Khói bốc lên từ vụ nổ tại địa điểm không xác định, sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. (Ảnh: Reuters)

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin thêm về cuộc tấn công mới nhất nhắm vào các kho chứa tên lửa, máy bay không người lái và vị trí radar ven biển của Iran. CENTCOM khẳng định đây là phản ứng trước “hành động gây hấn vô cớ đối với tàu thuyền thương mại của lực lượng Iran”, đồng thời nhấn mạnh hành động này “rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Iran cho rằng “những cuộc tấn công tàn bạo này là sự vi phạm trắng trợn” thỏa thuận chấm dứt xung đột, bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố tấn công địa điểm của Mỹ ở vùng Vịnh và khẳng định “nếu hành động gây hấn lặp lại, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn”.

CENTCOM công bố video tập kích mục tiêu ở Iran.

Ông HA Hellyer, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu RUSI có trụ sở ở London nhận định: "Iran có khả năng sẽ tiếp tục các hoạt động cưỡng ép có tính toán, ở mức độ thấp trong và xung quanh eo biển Hormuz để tạo áp lực dai dẳng lên hoạt động vận tải quốc tế mà không gây ra cuộc xung đột rộng lớn hơn”.

Ông Hellyer cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 sẽ tạo “động lực cho một thỏa thuận nhanh hơn” đối với Washington. Trong khi đó, “cuộc đàm phán kéo dài kèm theo áp lực có kiểm soát ở eo biển có thể mang lại lợi thế cho nước này”.

Bahrain cũng bị một số máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào sáng sớm ngày 27/6 và cáo buộc Tehran "phá hoại nỗ lực hòa bình". Cùng thời điểm, Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một "vật thể lạ" làm hư hại tàu chở dầu trong eo biển.