Mỹ - Iran lại giao tranh, nguy cơ vỡ thỏa thuận hòa bình

(VTC News) -

Ngày 27/6, Quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả vụ máy bay không người lái của nước này tấn công một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết các máy bay đã tấn công những địa điểm cất giữ tên lửa, máy bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran.

"Ngày 27/6, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, như một phản ứng mạnh mẽ đối với vụ tấn công hôm qua nhằm vào một tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Máy bay quân sự Mỹ đã tấn công các địa điểm cất giữ tên lửa, máy bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran sau khi nước này sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều (kamikaze) nhằm vào tàu M/V Ever Lovely hôm 26/6. Thời điểm bị tấn công, con tàu mang cờ Singapore đang rời eo biển Hormuz dọc bờ biển Oman", CENTCOM tuyên bố trong một bài viết trên mạng xã hội X.

Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu ở Iran, đáp trả vụ tàu hàng bị tập kích tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Ngay sau đó, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả nhanh chóng và quyết liệt các cuộc không kích của Mỹ.

IRGC cũng khẳng định đã đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Sirik, ở miền nam Iran, nằm trên bờ eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho rằng việc Iran tấn công tàu vận tải thương mại đã vi phạm thoả thuận ngừng bắn. Không chỉ vậy, hành động này còn làm suy yếu quyền tự do hàng hải khi hoạt động thương mại ngày càng diễn ra sôi nổi tại tuyến vận tải chiến lược này.

"Lực lượng CENTCOM tiếp tục phối hợp và hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển. Quân đội Mỹ vẫn hiện diện và cảnh giác để đảm bảo tất cả các khía cạnh của thỏa thuận với Iran được tuân thủ đầy đủ, thực thi nghiêm túc và tiếp tục có hiệu lực", CENTCOM cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. "Tôi không hài lòng với việc họ nổ súng ngày hôm qua, thực ra là bốn lần", ông Trump nói tại Nhà Trắng, không lâu trước khi Mỹ phát động đòn đáp trả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. (Ảnh: AP)

Khi được hỏi vì sao các cuộc không kích vẫn diễn ra trong khi ông nhiều lần khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra thuận lợi, ông Trump trả lời: "Họ hơi khác một chút".

Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran đã phóng ít nhất 4 máy bay không người lái nhằm vào các tàu ở eo biển Hormuz, trong đó có một chiếc "đánh trúng trực diện phần boong trên của một tàu chở hàng lớn và rất đắt tiền".

"Con tàu bị hư hại, nhưng vẫn có thể tiếp tục hành trình. Chúng tôi đã bắn hạ ba máy bay không người lái còn lại. Rõ ràng, đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của chúng tôi", ông tuyên bố.