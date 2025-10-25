Đóng

Infographic: Chân dung nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam

Với việc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026, bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên.

 

Anh Văn (Thiết kế: Nhật Anh)
