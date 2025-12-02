Hương Tràm: 'Tôi đã biết cách đối diện với nỗi đau thay vì trốn tránh'

Ca sĩ Hương Tràm vừa tổ chức showcase biểu diễn các ca khúc trong album phòng thu mới nhất mang tên Phao cứu sinh. Album là tuyên ngôn nghệ thuật của Hương Tràm kể từ khi cô tạm xa sân khấu trong gần 6 năm. Cô mong muốn cho thấy sự trưởng thành của nghệ sĩ đã đi qua nhiều biến cố.

Nói về điều thay đổi của bản thân trong những năm qua, Hương Tràm cho biết đã biết cách đối diện với nỗi đau thay vì trốn tránh.

"Nếu trước đây tôi luôn tìm cách lẩn trốn thì giờ đây nếu buồn đau thì vẫn sẽ tìm cách đối diện. Tôi sẽ tìm cách cho bản thân thêm sự kiên nhẫn với mọi nỗi đau và vết xước của mình", giọng ca sinh năm 1995 nói.

Hương Tràm hạnh phúc trước tình cảm của khán giả.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ thói quen giải tỏa căng thẳng đó là lái xe quanh Sài Gòn, bật nhạc rock thật to.

Về sự buông bỏ, cô thừa nhận đây là điều khó với phụ nữ nhưng đã học được từ cuốn Buông bỏ để hạnh phúc. Cô quyết định sống chậm hơn để chăm sóc gia đình, nhìn thấy cha mẹ già đi, các cháu lớn lên. Album này dành tặng những ai đang tìm cách sống chậm để trân quý điều quan trọng.

Nói thêm về sản phẩm âm nhạc của mình, Hương Tràm cho biết thực hiện album từ những khoảnh khắc dễ tổn thương nhất trong cuộc sống. Với cô, Phao cứu sinh là "chiếc phao tinh thần" dành cho những người đang mất phương hướng sau đổ vỡ. Album gồm 12 ca khúc, tương ứng 12 cung bậc cảm xúc. "Tôi mong chiếc phao tinh thần này giúp mọi người thấy nhẹ lòng hơn", cô nói.

Phiên bản vật lý của album được thiết kế như "kỷ vật" dành tặng người nghe. CD mang sắc ánh nước, đặt trong khăn mùi xoa mềm, ẩn dụ cho sự nâng niu mà cô muốn truyền tải.

Bố mẹ Hương Tràm vui khi thấy con gái trở lại với âm nhạc.

Trước sự trở lại của con gái, NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm hạnh phúc khi chứng kiến hành trình âm nhạc của con. Ông xúc động khi con vẫn được khán giả yêu mến và cảm ơn ê-kíp đã đồng hành tạo nên album đầy năng lượng.

"Bố rất mừng cho con. Bố mẹ cũng muốn gửi lời cảm ơn cả ê kíp của Hương Tràm đã đồng hành, chia sẻ cùng con để nói lên tiếng nói rất cá tính, rất riêng, đầy năng lượng của con", NSND Tiến Dũng nói với con gái.

Khép lại chương trình, Hương Tràm gây bất ngờ khi mời Bùi Anh Tuấn - tình cũ từ thời The Voice 2012 lên biểu diễn chung. Cô giải thích chọn anh làm khách mời vì muốn định nghĩa lại từ comeback - không phải nghệ sĩ nào nghỉ ngơi rồi trở lại cũng được khán giả yêu thương và cả hai đều may mắn có được điều đó. Bùi Anh Tuấn chúc Hương Tràm sức khỏe để cống hiến và hứa sẽ học hỏi tinh thần của cô.

Hương Tràm sinh năm 1995, quê Nghệ An. Cô sinh ra trong gia đình yêu nghệ thuật, có bố là NSND Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Phạm Tiến Mạnh.

Năm 2012, Hương Tràm nổi tiếng sau khi giành quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Sau chương trình, cô liên tục tạo dấu ấn nhờ các ca khúc như Em gái mưa, Ngốc, Duyên mình lỡ...

Tháng 5/2019, Hương Tràm gây tiếc nuối khi sang Mỹ du học dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Kể từ đó, nữ ca sĩ tạm gác các hoạt động giải trí trong nước.