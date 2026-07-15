Hơn 464 triệu đồng thắp hy vọng cho bé trai 11 tuổi mất dần từng phần cơ thể

(VTC News) -

Đón nhận số tiền, anh Xa Văn Đoàn không giấu được xúc động. (Video: Như Loan)

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 464.559.099 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh Xa Văn Đoàn, chị Lường Thị Cánh ở xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ, sau khi bài viết "Nỗi đau thấu tủy của người mẹ nhìn con 11 tuổi mất dần từng phần cơ thể" được đăng tải.

Đón nhận số tiền, anh Xa Văn Đoàn không giấu được xúc động. Người cha nhiều ngày thức trắng bên giường bệnh của con liên tục cúi đầu cảm ơn những tấm lòng chưa từng quen biết đã dang tay giúp đỡ gia đình trong lúc khốn khó nhất.

"Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành tới Báo Điện tử VTC News, các cô chú, anh chị và tất cả những người đã giúp đỡ con tôi. Số tiền này quá lớn đối với gia đình. Nhờ sự yêu thương của mọi người, con tôi sẽ có thêm cơ hội tiếp tục điều trị. Gia đình tôi sẽ sử dụng đúng mục đích, cố gắng cùng các bác sĩ cứu chữa cho cháu", anh Đoàn nghẹn ngào.

Gia đình đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ. (Ảnh: Như Loan)

Anh cho biết suốt hơn một tháng qua, mỗi lần bác sĩ thông báo phải phẫu thuật hay thay đổi phương án điều trị, cả gia đình đều thấp thỏm vì không biết xoay xở tiền ở đâu. Sự chung tay của bạn đọc giúp vợ chồng anh vơi đi gánh nặng, có thêm niềm tin để đồng hành cùng con trên chặng đường điều trị còn rất dài.

Con trai của anh Đoàn là bé Xa Đức Hùng, 11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Đồng Chum. Tai nạn bỏng điện cao thế xảy ra đầu tháng 5 đã cướp đi một phần cơ thể em, đồng thời đẩy cả gia đình vào cảnh cùng quẫn.

Các bác sĩ xác định Hùng bị bỏng điện cao thế rất nặng. Dòng điện đi qua cơ thể khiến nhiều cơ, mạch máu và thần kinh tổn thương sâu. Để giữ mạng sống cho em, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cẳng tay trái. Sau đó, Hùng tiếp tục trải qua nhiều ca phẫu thuật cắt hai ngón chân út, một ngón chân áp út và loại bỏ nhiều phần mô hoại tử ở vùng vai.

Đến nay, em vẫn phải điều trị tích cực. Các bác sĩ cho biết khả năng rất cao Hùng còn phải trải qua thêm một cuộc đại phẫu để xử lý phần cánh tay còn lại nhằm ngăn tổn thương lan rộng.

Tai nạn của Hùng khiến mọi kế hoạch của gia đình sụp đổ. (Ảnh: Như Loan)

Tai nạn của Hùng khiến mọi kế hoạch của gia đình sụp đổ. Cả hai vợ chồng phải nghỉ việc để túc trực chăm con trong bệnh viện, không còn nguồn thu nhập. Con gái lớn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT phải ở quê với bà nội.

Khó khăn càng chồng chất bởi trước đó Hùng từng mắc viêm gan virus, phải điều trị kéo dài. Gia đình đã vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con, khoản nợ cũ chưa kịp trả thì tai nạn bỏng điện lại ập đến.

Để có tiền đóng viện phí, vợ chồng anh Đoàn đã bán ruộng đất, bán những tài sản giá trị ít ỏi còn lại trong nhà, tiếp tục vay mượn người thân, bạn bè. Khi mọi thứ đều cạn kiệt, họ vẫn chỉ mong con có thể tiếp tục được điều trị.

Sự sẻ chia của bạn đọc VTC News không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị mà còn tiếp thêm động lực để những người làm cha mẹ vững vàng hơn trên hành trình giành lại sự sống và tương lai cho cậu con trai 11 tuổi.