Hơn 1.000 cán bộ Quảng Ninh nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy

Ngày 6/10, tại họp báo thường kỳ quý 3 của UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh thông tin về kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7 đến nay).

Theo đó, đối với cấp tỉnh, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 14 (giảm 6/20, đạt 30%).

Đối với cấp xã, thành lập 164 cơ quan chuyên môn và 69 đơn vị sự nghiệp công lập khác (không bao gồm giáo dục).

Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh thông tin tại họp báo. (Ảnh: Phạm Công)

Về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định điều chỉnh biên chế năm 2025, phân bổ 5.016 biên chế công chức, 23.845 chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước, 1.766 hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục công lập.

Đến 1/7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành phân công, bố trí nhân sự tại 54 xã, phường, đặc khu, với khoảng 21.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó hơn 1.700 cán bộ cấp xã trước đây được chuyển thành công chức xã mới, tiếp nhận 263 công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Về giải quyết chế độ chính sách: Đến ngày 12/9, tỉnh đã ban hành quyết định nghỉ việc cho 1.065/1.309 trường hợp, đã chi trả 974.744 tỷ đồng cho 943 trường hợp. Số đối tượng còn lại chưa có quyết định cấp kinh phí là 122 người sẽ tiếp tục thực hiện chi trả xong trước ngày 15/10 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng quy định hỗ trợ nhà ở xã hội cho cán bộ có nhà ở nhưng xa nơi công tác. Đồng thời, đang xây dựng chính sách hỗ trợ đối với người đi làm xa. Đã phê duyệt bàn giao 98 ô tô cho 54 xã, phường, đặc khu đưa vào sử dụng.