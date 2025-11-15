Hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN là nhiệm vụ của Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

(VTC News) -

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2025 theo từng tháng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 6.250 tỷ đồng theo Thông báo số 73/TB-HQKV6 ngày 24/03/2025 của Chi cục Hải quan khu vực VI về việc giao bổ sung chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2025; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ thu ngân sách, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn khẳng định, đây là một trong các nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đơn vị.

Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, cho biết, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách NSNN Quý II năm 2025 tới từng công chức trong đơn vị; bám sát các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; công chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách tại kế hoạch này, đặc biệt là nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, tuân thủ pháp luật.

Trong đó, đơn vị đã thực hiện 5 nhóm giải pháp có hiệu quả gồm: Nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến pháp luật; Nhóm giải pháp về công tác xây dựng lực lượng; Nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, quản lý thuế; Nhóm giải pháp về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; Nhóm giải pháp về công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại Kế hoạch số 201/KH-HQHN ngày 03/4/2025 triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2025.

Để đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu của công chức hải quan là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công chức hải quan phải là người bạn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, thúc đẩy thông quan nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả. Tinh thần phục vụ phải thể hiện qua thái độ chuẩn mực, trách nhiệm, tận tình hướng dẫn doanh nghiệp, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh.

Từ đó xây dựng hình ảnh công chức hải quan cửa khẩu quốc tế chuyên nghiệp hiện đại, lợi thế thu hút các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị chỉ đạo, tổ chức quán triệt công chức trong đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp công chức có hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động công vụ; các Phó đội trưởng thường xuyên, kiểm tra theo dõi đối với công chức thuộc quyền, công chức tại các bước trong quy trình nghiệp vụ; công chức khi tiếp xúc, giao tiếp với chủ hàng, doanh nghiệp phải văn minh, lịch sự, đúng mực, tuyệt đối không có các biểu hiện gây phiền hà, chậm chễ xử lý công công việc, chấp hành đúng quy chế làm việc, thời gian tăng ca theo yêu cầu của cấp trên.

Đặc biệt tập trung nâng cao năng lực chuyên môn giải quyết công việc, tốc độ xử lý thông quan. Công chức tại các bước trong quy trình nghiệp vụ chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đặc biệt là các vị trí tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hóa;

Tham vấn; giám sát tại bãi, cổng B1, B2, B5… trong khu vực cửa khẩu, giám sát tại công viên logistic viettel; yêu cầu thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực kiểm tra, áp mã số hàng hóa, giải quyết công việc nhanh chóng thuận lợi; đào tạo, hướng dẫn công chức nâng cao năng lực áp mã số hàng hóa, xác định thuế suất;

Cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; triển khai kế hoạch chuyển đổi số, áp dụng phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; lấy, gửi mẫu phân tích, phân loại, kiểm định; trực ban giám sát trực tuyến;

Tuân thủ quy trình nghiệp vụ đối với công chức kiểm tra thực tế hàng hóa, kỹ năng lập biên bản kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp phức tạp, ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa mẫu phiếu 06, cập nhật kết quả kiểm tra trên hệ thống, thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản;

Kiểm tra năng lực trình độ nghiệp vụ của công chức giám sát hàng hóa, thực hiện các nghiệp vụ BOA, BIA, lập biên bản bàn giao, xác nhận hàng qua khu vực giám sát, các bước trên cửa khẩu số, bảng kê khai hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Bà Hoàng Thị Thiều Hoa cho biết thêm, việc giảm tỉ lệ luồng đỏ, giảm thời gian thông quan là một giải pháp phù hợp với tình hình hiện nay tại cửa khẩu Hữu Nghị, giúp doanh nghiệp giải phóng hàng nhanh chóng, giảm chi phí lưu kho bãi, nhân công bốc xếp, phân loại hàng hóa, tăng tốc độ giải phóng hàng, góp phần hạn chế ùn tắc trong cửa khẩu.

Đồng thời giảm tỷ lệ luồng đỏ tại đơn vị tạo thuận lợi, thông quan nhanh chóng; công chức bước 2 phối hợp chặt chẽ với công chức giám sát phân tích thông tin, xác định rõ nghi vấn trước khi báo cáo đề xuất chuyển luồng, đảm bảo chuyển luồng đúng quy trình, quy định, chuyển luồng nghi vấn về mã số, số lượng phải đạt tỉ lệ phát hiện vi phạm cao nhất.

Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tiếp thu, lắng nghe, tháo gỡ khó khắc vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh phía Trung Quốc tiếp tục điều tiết chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam, tăng cường kiểm tra hàng nông sản Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc; cửa khẩu có lúc còn phát sinh ùn tắc cục bộ; tác động ảnh hưởng của chính sách thuế của chính quyền Mỹ từ ngày 9/4/2025.

Bà Hoàng Thị Thiều Hoa nhấn mạnh, đơn vị tập trung việc giữ mối quan hệ với các doanh nghiệp truyền thống, có số thu lớn thường xuyên xuất nhập khẩu qua địa bàn như doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, sơ mi rơ móc, máy chuyên dùng nguyên chiếc, trang thiết bị, vật tư công trình, linh kiện phụ tùng, kim loại và sản phẩm bằng kim loại, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng…;

Theo dõi tình hình nhập khẩu các doanh nghiệp, giải quyết phát sinh vướng mắc hàng ngày theo kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp; Phân công cụ thể công chức theo dõi, thống kê diễn biến tình hình của các doanh nghiệp có số thu lớn, hoạt động ổn định, thu thập thông tin hàng ngày vướng mắc các vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp; tham mưu, giải quyết nhanh chóng vướng mắc cho các doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết vướng mắc và thông quan trong ngày;

Rà soát, thống kê, lập kế hoạch mời gọi, thu hút các doanh nghiệp từng xuất nhập khẩu qua địa bàn, quay lại làm thủ tục tại đơn vị.

Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục chính sách điều tiết lượng hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu Việt Nam, cửa khẩu Hữu Nghị có thời điểm quá tải, xảy ra ùn tắc, doanh nghiệp tìm hướng nhập khẩu qua các cửa khẩu khác, các mặc hàng truyền thống có số thu lớn năm 2024 của Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị bị chia sẻ sang các cửa khẩu khác (một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đầu kéo… chuyển nhập qua cửa khẩu Tà Lùng, Tân Thanh; hàng tiêu dùng chuyển sang cửa khẩu Tân Thanh, ChiMa, Cốc Nam), việc tìm kiếm nguồn thu mới là giải pháp quan trọng để bù đắp số thu giảm từ nhập khẩu phương tiện vận tải, hàng tiêu dùng, hoàn thành chỉ tiêu ngân sách được giao đối với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong năm 2025.

Đơn vị đã triển khai cập nhật, khai thác dữ liệu doanh nghiệp chuyển cửa khẩu hàng ngày; tổ chức, phân tích dữ liệu chuyển cửa khẩu, lựa chọn doanh nghiệp tiềm năng, mặt hàng nhập khẩu phù hợp, có số thu lớn; thực hiện liên hệ, vận động doanh nghiệp đến đăng ký tờ khai tại đơn vị hoặc tham mưu cấp trên thành lập Đoàn công tác đến trực tiếp trụ sở doanh nghiệp có số thuế lớn để vận động, mời gọi;

Tổ chức thu thập thông tin về kế hoạch nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp khi có yêu cầu về các thủ tục hải quan liên quan; Lãnh đạo đơn vị, công chức trong đơn vị chủ động tìm kiếm thông tin các dự án mới trong và ngoài tỉnh có nhu cầu xuất nhập khẩu.

Triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ; tổ chức hội đàm; nâng cao năng lực giải phóng hàng, giảm chi phí, thời gian lưu kho, bãi tại cửa khẩu, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh kho bãi nâng cao năng lực, công suất bốc, xếp dỡ hàng hóa.

Đơn vị đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thu hàng tháng; tổ chức phân tích, đánh giá số liệu thu ngân sách. Trong đó xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách Nhà nước hàng tháng từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2025, cụ thể: Tháng 4 - 590 tỷ đồng; các tháng tiếp theo - 536 tỷ; hàng tuần tối thiểu là 126 tỷ đồng; hàng ngày dự kiến thu tối tiểu 18 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thu, chỉ tiêu được đánh giá, xây dựng dự toán, điều chỉnh hàng tuần để phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu 6.250 tỷ đồng cả năm 2025. Cùng với đó, tham mưu, phân tích, đánh giá số thu hàng tuần, nguyên nhân tăng/giảm, tham mưu đề xuất các giải pháp trong trường hợp số thu không đạt chỉ tiêu; Thu thập thông tin diễn biến tình hình lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hàng ngày, phân tích các tác động của việc thay đổi chính sách trong nước và nước ngoài đến hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn; tổng hợp theo dõi số thu hàng ngày, hàng tuần, báo cáo kết quả tại họp giao ban đơn vị.