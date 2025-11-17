Hồ Tràm đổi thay mạnh mẽ khi hạ tầng bứt tốc và du lịch tăng trưởng

(VTC News) -

Hạ tầng hoàn thiện, cú hích thay đổi trật tự du lịch biển

Được xác định trong quy hoạch là một trong những hành lang du lịch trọng điểm của vùng Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu, Hồ Tràm đang nhận dòng vốn đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu đón 8 - 10 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai. Sự hội tụ của hạ tầng và dự án nghỉ dưỡng cao cấp đang biến tiềm năng thiên nhiên thành sản phẩm du lịch có giá trị, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu chặt chẽ về quản lý phát triển bền vững.

Nhìn lại vài năm trở về trước, cung đường về Hồ Tràm còn dài, và những giá trị tự nhiên ít có cơ hội được khám phá rộng rãi. Nhưng giờ đây, khi hàng loạt dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành hay trục ven biển liên tỉnh đang dần về đích, Hồ Tràm bước vào giai đoạn thuận lợi chưa từng có.

Các khu vực ven biển ở Hồ Tràm diện mạo ngày càng nổi bật.

Không chỉ kết nối tốt hơn, sự thay đổi này còn định hình lại thói quen dịch chuyển: Du khách từ TP.HCM chỉ cần khoảng 90 phút để chạm tới biển, rút ngắn thời gian và mở ra cơ hội cho những chuyến đi ngắn ngày - xu hướng du lịch phổ biến của đô thị lớn.

Sự thông suốt của hạ tầng giống như chiếc chìa khóa giải phóng tiềm năng bị “nén” bấy lâu. Khi cao tốc và sân bay không còn nằm trên giấy, Hồ Tràm chính thức được đặt vào bản đồ những điểm đến có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Không chỉ thuận lợi về giao thông, Hồ Tràm còn được định vị rõ trong chiến lược phát triển không gian du lịch của tỉnh: Nằm giữa Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu, vùng biển này trở thành mắt xích trọng điểm trong hành lang du lịch ven biển phía Nam.

Hướng phát triển được xác định không dàn trải mà tập trung vào ba trụ cột: Nghỉ dưỡng biển chất lượng cao; Du lịch sinh thái - rừng biển; Du lịch chăm sóc sức khỏe. Điều thú vị là những định hướng này không phải “gán ghép”, mà gần như tương thích hoàn toàn với tiềm năng sẵn có của Hồ Tràm.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ví nơi đây như “viên ngọc xanh” còn nhiều lớp màng chưa bóc mở, bởi khác với nhiều vùng biển đã khai thác dày đặc, Hồ Tràm vẫn giữ được đường bờ dài nguyên bản, rừng phòng hộ gắn liền với biển và hệ sinh thái tự nhiên hiếm nơi nào sở hữu.

Vùng biển được thiên nhiên ưu ái và được du khách lựa chọn

Từ nhiều năm nay, Hồ Tràm vẫn được những người yêu biển gọi bằng cái tên thân thuộc: “vùng biển nghỉ dưỡng đúng nghĩa”. Dải cát ở đây rộng và mịn, sóng hiền, nước xanh màu ngọc. Rừng dương và rừng phòng hộ chạy sát mép biển, tạo nên phông nền vừa thanh mát vừa gợi cảm giác nguyên sơ - điều mà nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á đang dần đánh mất.

Dải bờ biển Hồ Tràm hoang sơ. (Ảnh: Đăng Khoa)

Chính nhờ sự giao thoa giữa biển - rừng - khí hậu trong lành, Hồ Tràm trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, một xu hướng bùng nổ mạnh mẽ sau giai đoạn đại dịch.

Một điểm đến chỉ thật sự trở thành “thị trường du lịch” khi có sự tham gia của các dự án quy mô, mang theo tiêu chuẩn dịch vụ cao và khả năng kéo du khách quay trở lại. Đối với Hồ Tràm, quá trình này đang diễn ra nhanh chóng.

Phát triển nhanh là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng khiến câu chuyện bảo tồn thiên nhiên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi giá trị lớn nhất của Hồ Tràm - thứ khiến du khách yêu mến và nhà đầu tư tìm đến – không phải là những khối bê tông, mà là một vùng biển còn nguyên nét hoang sơ.

Chính vì vậy, ông Phạm Huy Bình cho rằng: “Nếu phát triển ồ ạt, thiếu kiểm soát, Hồ Tràm có thể đánh mất chính bản sắc của mình".

Đó không phải lời cảnh báo xa xôi. Nhiều điểm đến từng tăng trưởng nóng đã phải trả giá bằng sự xuống cấp cảnh quan, khiến giá trị du lịch giảm sút nghiêm trọng.

Bài toán của Hồ Tràm vì thế không nằm ở việc phát triển hay không, mà là phát triển như thế nào, mật độ xây dựng hợp lý, bảo vệ rừng phòng hộ, hạn chế bê tông hóa bờ biển, ưu tiên mô hình nghỉ dưỡng xanh, giữ cho nước biển và hệ sinh thái trong trạng thái tự nhiên nhất có thể.

Khi giữ được những yếu tố này, Hồ Tràm không chỉ hấp dẫn trong ngắn hạn mà còn có sức hút bền vững trong nhiều thập kỷ.

Khu phố thương mại Hamptons Plaza Hồ Tràm có tầm nhìn hướng ra biển. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tất cả những gì đang diễn ra, từ hạ tầng, quy hoạch, sự xuất hiện của dự án lớn, cho đến định hướng phát triển bền vững, cho thấy Hồ Tràm đã bước qua giai đoạn “tiềm năng” và đang tiến vào giai đoạn khẳng định vị thế.

Trong tương lai không xa, khi sân bay Long Thành vận hành và các tuyến cao tốc đồng loạt hoàn thiện, Hồ Tràm có khả năng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp của vùng Đông Nam Bộ, điểm đến hàng đầu cho du lịch sức khỏe và là khu vực ven biển có giá trị kinh tế - sinh thái cân bằng hiếm có.

Hồ Tràm không chỉ thay đổi vị trí trên bản đồ du lịch mà còn đổi thay cả cách du khách cảm nhận về một kỳ nghỉ biển: Trong lành, tinh tế và gần gũi với thiên nhiên.