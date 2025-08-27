Meliá Hồ Tràm - tọa độ All-Inclusive đang lên ngôi cho kỳ nghỉ biển chuẩn mực

(VTC News) -

Vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp

Tháng 7 vừa qua, Meliá Hồ Tràm được độc giả Travel + Leisure vinh danh Top 3 khu nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á và Top 10 châu Á, với số điểm ấn tượng 98,60. Suốt ba năm liên tiếp khu nghỉ dưỡng được Luxury Lifestyle Awards bình chọn là “Khu nghỉ dưỡng biển đẹp của Việt Nam” và đặc biệt, vừa đạt giải “Khu nghỉ dưỡng All-Inclusive tốt nhất Việt Nam” năm 2025.

Những thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế của Meliá Hồ Tràm trên bản đồ du lịch quốc tế, mà còn là bảo chứng cho dịch vụ đẳng cấp, mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn cho nhiều đối tượng du khách.

Vị trí thuận tiện, không gian khác biệt

Từ trung tâm TP.HCM, chỉ mất khoảng 2 giờ lái xe là du khách đã đặt chân đến không gian ven biển rộng. Khác với sự náo nhiệt thường thấy, Meliá Hồ Tràm mang hơi thở Địa Trung Hải phóng khoáng, kết hợp cùng mảng xanh trải dài 31 ha. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn cân bằng: vừa có biển, vừa có thiên nhiên, lại đầy đủ tiện nghi hiện đại.

Đa dạng chỗ ở - từ phòng nghỉ đến biệt thự cao cấp

Khu nghỉ dưỡng sở hữu 152 phòng & suite, cùng 86 biệt thự hồ bơi riêng. Với tầm nhìn hướng biển hoặc vườn, mỗi không gian đều mang lại sự thư giãn gần gũi.

Đặc biệt, dòng Biệt thự The Level mang đến đặc quyền miễn phí: Lễ tân check-in riêng, trà chiều hằng ngày tại lounge, hồ bơi The Level (trên 12 tuổi), xông hơi khô & ướt…. Ngoài ra, còn có dịch vụ Tiện ích Wellness tại biệt thự như thảm yoga, dụng cụ fitness, tinh dầu thư giãn, vòi sen vitamin C - giúp phục hồi năng lượng, đúng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà nhiều du khách hiện đại đang tìm kiếm. Đặc biệt, khách lưu trú biệt thự còn có thể đem theo thú cưng cùng nghỉ dưỡng với dịch vụ tiện ích riêng cho bé 4 chân.

All-Inclusive - dịch vụ trọn gói, tận hưởng trọn vẹn

Điểm nhấn làm nên sức hút của Meliá Hồ Tràm chính là gói All-Inclusive - xu hướng nghỉ dưỡng đang lên ngôi. Với một lần đặt dịch vụ, du khách có thể an tâm tận hưởng mà không lo chi phí phát sinh:

Ăn uống trọn gói: Ẩm thực không giới hạn tại hệ thống nhà hàng, bar và minibar trong phòng mỗi ngày từ thời điểm check-in đến check-out

Hoạt động đa dạng: Lớp học nấu ăn, mixology, thể thao dưới nước, thăm vườn, chăm sóc thú, đạp xe, rạp chiếu phim ngoài trời, âm nhạc sống và nhiều hoạt động thú vị khác.

Tiện ích cao cấp: Gym và sân tích hợp (bóng rổ, pickle ball, quầng vợt) 24/7, xe đưa đón 2 chiều từ trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sân Nhất, dịch vụ phòng 24/7.

Tất cả đã gói gọn trong một lựa chọn duy nhất - vừa tiện lợi, vừa giúp kỳ nghỉ “đúng nghĩa nghỉ dưỡng”.

Trải nghiệm thực tế từ du khách

Trên các nền tảng quốc tế, nhiều khách hàng đánh giá cao sự tiện lợi của gói All-Inclusive tại Meliá Hồ Tràm. Một du khách chia sẻ: “Chúng tôi chọn All-Inclusive và thật sự thấy rất đáng giá, mọi thứ đều thuận tiện và dễ chịu.”

Xu hướng nghỉ dưỡng thông minh

Việc được vinh danh quốc tế và ngày càng được ưa chuộng cho thấy Meliá Hồ Tràm đang bắt đúng nhịp xu hướng du lịch: Du khách, đặc biệt là gia đình nhiều thế hệ, muốn tìm một nơi mà mọi thành viên đều có hoạt động phù hợp - lại không cần lo tính toán chi phí.

Trọn vẹn kỳ nghỉ, lưu giữ khoảnh khắc

Với cảnh quan biển Hồ Tràm xanh mát, thiết kế đậm chất Địa Trung Hải và gói All-Inclusive “tất cả trong một”, Meliá Hồ Tràm không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là một trải nghiệm du lịch toàn diện.

Đây là “tọa độ hoàn hảo” cho những chuyến đi nghỉ dưỡng: nơi bạn có thể thức dậy cùng tiếng sóng, thưởng thức ẩm thực trọn vị, tham gia hàng loạt hoạt động thú vị, rồi khép lại một ngày bằng khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ bên biển.

Một kỳ nghỉ mà ở đó, bạn không cần lo nghĩ gì ngoài việc tận hưởng.