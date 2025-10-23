Hồ sơ khủng của HLV Thái Lan: Bản sao của Mourinho, giữ kỷ lục không thể phá

(VTC News) -

Một ngày sau khi sa thải huấn luyện viên Masatada Ishii, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm ngay huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển quốc gia. Danh tính nhân vật này được hé lộ trong bức tâm thư dài hơn 3.000 từ của bà Nualphan Lamsam (hay Madam Pang), chủ tịch LĐBĐ Thái Lan. Đó là ông Anthony Hudson.

Anthony Hudson là con trai của cựu cầu thủ Alan Hudson từng nổi danh trong màu áo Chelsea. Sớm kết thúc sự nghiệp cầu thủ khi mới 27 tuổi, ông trở thành một trong những huấn luyện viên trẻ nhất lịch sử sở hữu chứng chỉ hành nghề UEFA Pro.

Theo bình luận trên trang The Set Pieces, Anthony Hudson được đánh giá cao về tư duy huấn luyện khoa học. Khi dẫn dắt câu lạc bộ Newport County, ông từng được so sánh với Jose Mourinho.

HLV Anthony Hudson (bên trái) từng được so sánh với Mourinho.

"Tôi biết Anthony từ những ngày ở West Ham. Cậu ta luôn là người đầu tiên đến sân tập và rời đi cuối cùng. Cậu ta gợi cho tôi nhớ tới Jose Mourinho thời trẻ, đầy hoài bão và có năng lực để vươn tới thành công", huấn luyện viên lão làng Harry Redknapp nói về Anthony Hudson vào năm 2013.

Chính phát biểu của Redknapp khiến truyền thông quốc tế gọi Anthony Hudson là "Mourinho mới" mỗi khi nhắc đến vị huấn luyện viên này. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1981 lại không thích sự so sánh này. "Không biết sự so sánh này đến từ đâu nữa. Tôi ước gì đó là về thành tích và sự giàu có. Tôi chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng nó cứ bám lấy tôi. Tôi chẳng muốn bị so sánh với bất kỳ ai", ông nói.

Anthony Hudson từng gặp Jose Mourinho vào năm 2013 tại Tây Ban Nha. Khi đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là huấn luyện viên trưởng của Real Madrid, còn Hudson mới chập chững vào nghề. Ông đến quan sát các buổi tập của Real Madrid trong vòng một tuần để phục vụ việc học lấy chứng chỉ huấn luyện viên UEFA Pro.

Sự nghiệp của huấn luyện viên Anthony Hudson không có nhiều vinh quang như Jose Mourinho. Ông chỉ dẫn dắt một số câu lạc bộ ít tên tuổi và có thời gian làm huấn luyện viên trưởng ở các đội tuyển Bahrain, New Zealand và Mỹ.

Dấu ấn lớn nhất của Anthony Hudson trong sự nghiệp huấn luyện là giai đoạn làm việc ở đội tuyển New Zealand. Ông giúp đội bóng này giành chức vô địch châu Đại Dương và giành quyền tham dự FIFA Confederations Cup vào năm 2017 - trở thành huấn luyện viên trẻ nhất lịch sử góp mặt tại giải đấu. Kỷ lục này không thể bị phá vỡ, bởi FIFA Confederations Cup bị "khai tử" từ năm 2017.

Đầu năm 2025, ông Anthony Hudson sang Thái Lan làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Pathum United trong 2 tháng với thành tích 7 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Sau đó, nhà cầm quân người Mỹ được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) rồi làm huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển xứ chùa vàng.