Hiệu trưởng Ngoại thương mong muốn tân sinh viên tập làm một việc khó mỗi ngày

Sáng 17/9, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ chào mừng năm học mới 2025-2026 cho sinh viên, cao học viên, nghiên cứu sinh.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, cho biết, 2025-2026 là năm học có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của trường Đại học Ngoại thương.

Trên hành trình phát triển, nhà trường luôn nỗ lực để xây dựng và phát triển hệ sinh thái giáo dục mở có tính hội nhập quốc tế cao, khuyến khích người học tự do khai phá và phát huy những tiềm năng riêng có, để từng bước bồi đắp 6 giá trị cốt lõi của người Ngoại thương bao gồm sáng tạo và xuất sắc, trách nhiệm và bản lĩnh, đa dạng và hoà hợp.

PGS.TS Phạm Thu Hương gửi lời nhắn nhủ tới các tân sinh viên: "Bước vào môi trường đại học là bước vào hành trình 'học làm chủ' quá trình trưởng thành của mình, là khi chúng ta sẽ từng bước định hình rõ nét hơn về con đường mà chúng ta thật sự mong muốn lựa chọn, là khi chúng ta hiểu rõ hơn ước mơ là gì và phải làm gì để đạt được ước mơ đó.

Các em hãy bắt đầu hành trình của mình bằng việc tập làm một 'việc khó' với mình mỗi ngày bởi khi chúng ta tập làm việc khó cũng là khi chúng ta tự rèn luyện bản lĩnh và khai phá năng lực của mình, là khi các em tìm kiếm và phát huy được sự xuất sắc ở trong mỗi cá nhân".

Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương trao giấy khen và huy chương cho các tân thủ khoa toàn quốc và thủ khoa toàn trường trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025.

Tại buổi lễ, lãnh đạo trường trao giấy khen và huy chương cho các tân thủ khoa toàn quốc và thủ khoa toàn trường trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, cũng như các sinh viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa của năm học 2024-2025.

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, trường Đại học Ngoại thương được nhiều thí sinh có kết quả học tập xuất sắc lựa chọn đăng ký ở nguyện vọng 1.

Trong đó 2 tân sinh viên cùng là thủ khoa khối A toàn quốc với tổng điểm 30 là Nguyễn Lê Hiền Mai (cựu học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Nguyễn Diệu Linh (cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) cùng trúng tuyển Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Ngoại thương cũng vinh danh thêm 8 thủ khoa đầu vào năm 2025 gồm: Đặng Tùng Sơn, Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Minh Hòa, Huỳnh Thụy Du, Nguyễn Trung Thành, Huỳnh Huy Cường, Nguyễn Vân Khanh.