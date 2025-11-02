Đóng

Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Hồ chứa nước trên núi của một công ty tại xã Tuy Phong, Lâm Đồng bị vỡ, nước đổ xuống khu dân cư bên dưới, cuốn trôi bé gái 13 tuổi cùng nhiều tài sản của người dân.

Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới