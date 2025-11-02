+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm Đồng
(VTC News) -
Hồ chứa nước trên núi của một công ty tại xã Tuy Phong, Lâm Đồng bị vỡ, nước đổ xuống khu dân cư bên dưới, cuốn trôi bé gái 13 tuổi cùng nhiều tài sản của người dân.
Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Người dân tháo chạy trước cảnh vỡ hồ chứa, nước cuồn cuộn ở Lâm Đồng
09:48 02/11/2025
Đời sống
Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm Đồng
09:46 02/11/2025
Reels
Sập cầu dân sinh ở Quảng Ngãi, cả người và xe máy rơi xuống nước
09:43 02/11/2025
Tin nhanh 24h
Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 13, miền Trung mưa lớn
09:36 02/11/2025
VTC NEWS TV
Thể thức kỳ quặc của giải Mỹ khiến siêu phẩm của Messi mất giá trị
09:34 02/11/2025
Hậu trường
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/11 và rạng sáng ngày 4/11
09:31 02/11/2025
Cần biết
Đóng cửa chính phủ, Mỹ đối mặt khủng hoảng an sinh nghiêm trọng
09:29 02/11/2025
Tư liệu
Giẫm đạp tại đền thờ ở Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng
09:12 02/11/2025
Thời sự quốc tế
Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học
09:07 02/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Mạnh Hoạch trong Tam Quốc có phải người Việt?
09:02 02/11/2025
Phim
Ngắm xe mui trần thuần điện đầu tiên của Maserati, về Việt Nam giá 13,3 tỷ đồng
08:38 02/11/2025
Xe điện
Về Sì Thâu Chải ngắm bản làng giữa mây và hoa của người Dao
08:28 02/11/2025
Tin nóng
Ukraine tấn công cảng dầu Tuapse, Nga tiếp tục dồn lực ở Donetsk
08:22 02/11/2025
Thời sự quốc tế
Chuyên gia: Thị trường bất động sản hết thời đầu tư 'lướt sóng'
08:15 02/11/2025
Bất động sản
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 10
08:15 02/11/2025
Bóng đá Anh
Cựu sinh viên Bách khoa chế tạo máy bay không người lái xuất khẩu sang Mỹ
08:00 02/11/2025
Chân dung
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 6
07:51 02/11/2025
V.League
3 hoa hậu làm dâu hào môn: Người làm Phó chủ tịch, kẻ lặng lẽ rút khỏi showbiz
07:49 02/11/2025
Hoa hậu
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 9 mới nhất
07:49 02/11/2025
V.League
Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng, bé gái 13 tuổi thiệt mạng
07:41 02/11/2025
Tin nóng
Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Tiếp tục tăng nhẹ
07:03 02/11/2025
Thị trường
Lắp mái che cho cục nóng điều hòa, nên hay không?
07:00 02/11/2025
Gia đình
Giá vàng có giảm về 110 triệu/lượng vào cuối năm?
07:00 02/11/2025
VTC NEWS TV
Đằng sau những camera AI siêu nét, dù che biển cũng không thể 'né phạt'
07:00 02/11/2025
VTC NEWS TV
Giá vàng hôm nay 2/11: Thế giới và trong nước chững lại
06:58 02/11/2025
Tin giá vàng
Trung Quốc âm thầm dựng 'siêu tàu sân bay hạt nhân' lớn nhất thế giới
06:49 02/11/2025
Quân sự
Cận cảnh trạm thu phí bỏ hoang ở TP.HCM và Đồng Nai
06:37 02/11/2025
Đời sống
Dự báo thời tiết 2/11: Miền Trung mưa như trút, miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm
04:30 02/11/2025
Thời tiết
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/11: Song Ngư cần tỉnh táo, Cự Giải nổi bật
04:15 02/11/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 2/11/2025: Ngọ hanh thông, Tỵ linh hoạt
04:08 02/11/2025
Lịch vạn niên