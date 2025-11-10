Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với xe khách trên đường Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Sáng 10/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến 2 vợ chồng tử vong trên đoạn qua TDP 19, phường Tân An.

Theo đó, khoảng 22h01 ngày 9/11, tại Km1766+250 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TDP 19, phường Tân An) xe ô tô khách BKS 81H-050.54 (chưa rõ người lái) đi hướng Gia Lai – Đắk Lắk xảy ra va chạm với xe máy BKS 47B2-097.90 do chị Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1979, trú tại số 49, đường 2B, TDP 18, phường Tân An) lái, chở chồng là Nguyễn Thanh S. (SN 1977) đang chuyển hướng từ trái sang phải đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến hai vợ chồng ngã văng xuống đường, chị T. tử vong tại chỗ, anh S. tử vong trên đường đi cấp cứu. Cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Tổ CSGT đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo chỉ huy và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào ngày 23/10, tại Km1723+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ tai nạn khiến bé gái 12 tuổi tử vong.

Lúc 10h25, anh Nguyễn Anh Sang (trú tỉnh Gia Lai) lái ôtô tải lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi đến địa điểm trên, xe tải đã va chạm với xe đạp điện do em N.T.N.A (trú xã Krông Búk) đi cùng chiều. Vụ va chạm mạnh khiến em A tử vong, phương tiện hư hỏng nặng.