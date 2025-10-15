Hai thanh niên Gia Lai trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia sau nhiều ngày bị giam giữ

(VTC News) -

Ngày 15/10, thông tin từ Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai), đơn vị đã tiếp nhận trình báo và làm việc với hai công dân địa phương là Đ.N. (SN 2000) và Nguyễn T. (SN 2005, cùng trú phường Bồng Sơn) sau khi cả hai vừa trốn thoát, trở về từ Campuchia.

Hai thanh niên cho biết họ bị lừa sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc trực tuyến sau khi tin vào lời dụ dỗ trên mạng xã hội. Tại đây, họ bị tịch thu giấy tờ, đe dọa tính mạng và bị yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng. Sau nhiều ngày bị giam giữ, lợi dụng lúc sơ hở của nhóm canh giữ, cả hai đã trốn thoát, tìm đường về Việt Nam và trình báo cơ quan công an.

Thanh niên Đ.N. trình báo tại cơ quan Công an phường Bồng Sơn sau khi thoát chết từ Campuchia trở về. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo trình báo, đầu năm 2025, trong lúc thất nghiệp tại TP.HCM, Đ.N. nhìn thấy tài khoản Facebook “Trần Hảo Háng” đăng tuyển dụng ra nước ngoài với lời mời hấp dẫn: “Việc nhẹ, lương 15 - 20 triệu đồng/tháng”, công việc là soạn thảo văn bản và chăm sóc khách hàng trực tuyến. Tin tưởng, N. làm theo hướng dẫn, bắt xe từ bến An Sương (TP.HCM) lên cửa khẩu Tây Ninh để sang Campuchia nhận việc.

Khác với N., N.T. rơi vào một kịch bản nghiệt ngã hơn. Do túng quẫn, T. lên mạng rao bán thận và được một người lạ liên hệ, hứa sẽ đưa sang Thái Lan bán với giá cao rồi giới thiệu việc làm thu nhập tốt. Tuy nhiên, T. bị lừa đưa sang Campuchia, hoàn toàn trái với cam kết ban đầu.

Ngay khi đến nơi, cả hai bị tịch thu giấy tờ tùy thân và điện thoại, mất hoàn toàn liên lạc với gia đình. Họ bị ép làm việc trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, buộc thao tác trên các tài khoản mạng xã hội ảo để dụ dỗ người khác tham gia đánh bạc trực tuyến.

Khi phản kháng hoặc từ chối, cả hai bị đánh đập, đe dọa tính mạng. Những kẻ giam giữ còn yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tiền chuộc từ 400 đến 500 triệu đồng cho mỗi người để được “thả về”.

Sau nhiều ngày tìm cơ hội, lợi dụng lúc sơ hở của nhóm canh giữ, Đào N. và Nguyễn T. đã trốn thoát khỏi nơi giam lỏng, lần mò đường rừng trở về Việt Nam và trình báo Công an phường Bồng Sơn. Hiện cả hai đang được lực lượng chức năng hỗ trợ ổn định tinh thần và phục hồi sức khỏe.