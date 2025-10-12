Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) phối hợp Công an xã Đại Thanh vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị nhóm người mạo danh cán bộ công an lừa đảo, dẫn dụ di chuyển xuyên Việt, suýt bị đưa sang Campuchia.

Sáng 30/9, gia đình em N.V.V. (SN 2007, đang học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi lạ từ người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển tiền để “chuộc con” vì V. đang bị tạm giữ phục vụ điều tra. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, người thân của V. đã trình báo Công an phường Phú Diễn.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, rà soát các tuyến di chuyển có thể liên quan.

Lực lượng chức bàn giao nam sinh V. cho gia đình. (Ảnh: CACC)

Đến trưa 1/10, công an phát hiện V. đang đi bộ trên đường 70, khu vực xã Đại Thanh. Thời điểm được tìm thấy, nam sinh có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ và không dám liên lạc với gia đình.

Tại cơ quan công an, V. cho biết tối 29/9, em nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu “hợp tác điều tra vụ án rửa tiền”.

Tên này liên tục dọa dẫm, ép V. phải giữ bí mật và di chuyển theo hướng dẫn. Tin là thật, V. đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, sẽ bắt xe khách khách từ Hà Nội vào TP.HCM, rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.

Rất may, nhờ gia đình sớm trình báo và lực lượng công an vào cuộc kịp thời, vụ việc được ngăn chặn trước khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP Hà Nội cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào học sinh, sinh viên. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của những kẻ tự xưng công an, Viện kiểm sát hay Tòa án qua điện thoại, mạng xã hội.

Người dân khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.