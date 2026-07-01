Hải Phòng đẩy mạnh ‘phạt nguội’ hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường từ 1/7

(VTC News) -

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý Nhà nước, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xác minh và xử lý vi phạm hành chính theo hình thức “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Lực lượng chức năng tại Hải Phòng ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường và sẽ đẩy mạnh việc "phạt nguội" từ ngày 1/7.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo, đặt biển quảng cáo trái phép; dừng, đỗ xe trên lòng đường, vỉa hè không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Nguồn dữ liệu phục vụ việc xử lý vi phạm được thu thập từ hệ thống camera, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị do tổ chức, cá nhân cung cấp, cũng như hình ảnh, video đăng tải trên cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp thông tin, hình ảnh có đủ căn cứ xác minh hành vi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng thực hiện tháo dỡ mái che đua văng ra ngoài trái quy định trên tuyến phố An Đà, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Quy trình xử lý gồm các bước: xác minh thông tin, xác định đối tượng vi phạm; gửi thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan đến làm việc; lập biên bản vi phạm hành chính; ban hành quyết định xử phạt và tổ chức thi hành theo quy định.

Trường hợp không đủ căn cứ xác định có vi phạm hoặc dữ liệu có dấu hiệu giả mạo, sai lệch sẽ không ra quyết định xử phạt; nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thành phố yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã, phường, đặc khu tăng cường khai thác hiệu quả hệ thống camera AI, các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ những hạng mục công trình lấn chiếm ra vỉa hè, lòng đường sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hàng loạt địa phương trên địa bàn Hải Phòng đang đồng loạt ra quân lập lại trật tự đường hè. Trong đó, các địa phương yêu cầu những tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ công trình xây dựng, bậc thềm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đồng thời, các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lắp đặt sai quy định cũng phải tháo dỡ.

Lãnh đạo UBND phường Gia Viên, TP Hải Phòng cho biết, những trường hợp cố tình không tháo dỡ đều sẽ bị cưỡng chế, lập biên bản xử lý nghiêm với tinh thần kinh quyết không để hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.