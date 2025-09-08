Hai người ở Mỹ trúng giải xổ số độc đắc gần 1,8 tỷ USD

(VTC News) -

Vào cuối ngày 6/9, Hiệp hội Xổ số Đa bang (MUSL) của Mỹ, đơn vị quản lý Powerball cho biết những người trúng giải độc đắc đến từ bang Texas và Missouri. Chính vì vậy, giải độc đắc trị giá 1,787 tỷ USD lần này phải chia đôi.

Theo thông tin trên websitse của Hiệp hội, kết quả quay số ngày 6/9 là 11, 23, 44, 61, 62, và số Powerball là 17. Người trúng giải có thể chọn một trong hai cách để nhận thưởng, bao gồm nhận 893,5 triệu USD qua 30 lần thanh toán trong 29 năm hoặc nhận khoản thanh toán một lần 410,3 triệu USD.

Hai người ở Texas và Missouri, Mỹ cùng trúng độc đắc Powerball 1,8 tỷ USD. (Ảnh: Getty)

Tấm vé trúng thưởng ở Texas được bán tại cửa hàng tiện lợi của trạm xăng Big's 103 nằm ở thành phố Fredericksburg. Quản lý của Big 103, Melanie Carter cho biết bà biết thông tin khi nhân viên liên hệ để thông báo tin tức.

“Chúng tôi là một cửa hàng mới. Vì vậy chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng người trúng thưởng lại mua tấm vé đó ở cửa hàng chúng tôi", bà Carter nói.

Cơ quan Xổ số Texas cho biết cửa hàng sẽ nhận 250.000 USD vì bán ra vé số trúng jackpot. Hiện tại, vẫn chưa rõ tấm vé trúng thưởng ở Missouri được bán ở đâu và danh tính của những người trúng thưởng vẫn chưa được công bố.

Đợt quay số hôm 6/9 là đợt quay số lớn thứ hai trong lịch sử Powerball. Xổ số Texas cho biết đây cũng là "giải thưởng lớn nhất liên quan đến một người chơi xổ số ở Texas". Giá trị giải độc đắc tăng lên vì không có người trúng thưởng kể từ ngày 31/5.