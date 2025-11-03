Hai mẹ con tử vong trong căn nhà ngập nước ở Đồng Tháp

Ngày 3/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân hai người tử vong tại ấp Hưng Điền (xã Hưng Thạnh).

Thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào lúc 15h20 ngày 2/11 tại căn nhà của chị N.T.M.N. (SN 1976) ở ấp Hưng Điền. Thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà chị N. đang bị ngập khoảng 0,3m do nước lụt từ kênh Nguyễn Văn Tiếp.

Hiện trường vụ việc.

Ông N.N.A. (SN 1941, cha ruột chị N.) sống chung nhà thấy con gái và cháu ngoại là T.B.Ng. (SN 2011, con chị N.) đi tắm hơn 15 phút nhưng chưa trở lại nhà nên đã đi kiểm tra.

Ông A. ra sau nhà tắm tìm con gái và cháu ngoại mới phát hiện cả hai nằm bất tỉnh dưới mặt nước (nhà bị ngập) và đã tử vong trước cửa nhà tắm. Qua kiểm tra dây dẫn điện từ nhà ra nhà tắm, phát hiện vết cháy đen tại vị trí tiếp giáp giữa dây dẫn điện và vách tôn.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an xã Hưng Thạnh tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.