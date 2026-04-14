Bước vào trận đấu, U15 Hà Nội I được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu hàng công thi đấu hiệu quả nhất giải. Ngay từ những phút đầu, đội bóng áo trắng chủ động kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, U15 Thể Công Viettel I cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự, với hàng thủ thi đấu tập trung, hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm. Hiệp 1 khép lại với thế trận giằng co. Dù chịu sức ép lớn, U15 Thể Công Viettel I vẫn duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự và không ít lần tổ chức phản công sắc nét, khiến khung thành U15 Hà Nội I phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Hà Nội vô địch giải U15 Quốc gia 2026.

Sang hiệp 2, U15 Thể Công Viettel I chủ động đẩy cao nhịp độ, trong khi U15 Hà Nội I vẫn duy trì sự chắc chắn và tạo ra các tình huống đáp trả đáng chú ý. Phút 56, từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm, cầu thủ Nhân Quyền bên phía Hà Nội I tung cú sút đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầy tiếc nuối. Những phút sau đó, U15 Hà Nội I tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 67, họ có pha phối hợp tấn công đẹp mắt nhưng không thể đánh bại thủ môn Đăng Khoa bên phía Thể Công Viettel I.

Ở chiều ngược lại, U15 Thể Công Viettel I cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 70, song cú dứt điểm của Quang Hưng chưa đủ chính xác. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 80. Từ một tình huống không quá nguy hiểm, Minh Huy bên phía U15 Hà Nội I có pha đánh đầu bất ngờ khiến thủ môn Đăng Khoa không thể cản phá, đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 trong sự tiếc nuối của đội bóng Thể Công.

Trong những phút còn lại, U15 Thể Công Viettel I nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Chung cuộc, U15 Hà Nội I giành chiến thắng 1-0 và chính thức lên ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng trẻ Thủ đô đăng quang tại sân chơi này.