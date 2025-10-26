+
Góc nhìn đối lập giữa 2 tỷ phú thế giới về vàng
(VTC News) -
Giá vàng thế giới biến động dữ dội, hai tỷ phú Warren Buffett và Ray Dalio đã đưa ra những quan điểm hoàn toàn trái ngược về thị trường vàng.
Đăng Khoa
Tin mới
Vì sao Mỹ và Trung Quốc liên tục tung đòn 'ăn miếng trả miếng'?
09:05 26/10/2025
VTC NEWS TV
Sao mạng 4 tuổi có 20 triệu fan tại Trung Quốc bị lăng mạ, bắt nạt
09:05 26/10/2025
Chuyện bốn phương
Góc nhìn đối lập giữa 2 tỷ phú thế giới về vàng
09:02 26/10/2025
VTC NEWS TV
3m² bị lấn chiếm, chủ đất thắng kiện nhưng vẫn 'trắng tay'
08:57 26/10/2025
VTC NEWS TV
Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa vòng 8 V.League trên kênh nào?
08:30 26/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày?
08:25 26/10/2025
Tư vấn
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 8 mới nhất
08:06 26/10/2025
V.League
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 5
08:05 26/10/2025
V.League
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 9
08:03 26/10/2025
Bóng đá Anh
Tổng thống Trump sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc để giảm căng thẳng thương mại
08:01 26/10/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trump dọa áp thuế thêm 10% lên hàng hóa Canada
07:59 26/10/2025
Thời sự quốc tế
Sắc vóc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025
07:53 26/10/2025
Hoa hậu
Ông Trump nêu điều kiện thực hiện cuộc gặp với ông Putin
07:51 26/10/2025
Thời sự quốc tế
Israel không kích mục tiêu Gaza
07:49 26/10/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025
07:36 26/10/2025
Tin tức - Sự kiện
KIA 'chơi chiêu' lạ, tung sản phẩm nước hoa mùi xăng cho người đi xe điện
07:14 26/10/2025
Thị trường
Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt
07:00 26/10/2025
Tin nóng
Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?
07:00 26/10/2025
Gia đình
Lương còm cõi 10 triệu đồng/tháng, Gen Z băn khoăn làm gì để 'tiền đẻ ra tiền'?
06:45 26/10/2025
Tài chính
Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Quay đầu giảm
06:33 26/10/2025
Thị trường
Thực hư thông tin HLV giành cú ăn 4 lịch sử tại Thái Lan dẫn dắt CLB Nam Định
06:30 26/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?
06:28 26/10/2025
Hỏi - Đáp
Giá vàng hôm nay 26/10: Thế giới đi ngang, trong nước bật tăng
06:10 26/10/2025
Tin giá vàng
Mang hương sắc vùng cao xuống Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025
06:00 26/10/2025
Thị trường
Tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng, vắng mặt trận gặp Lào
05:58 26/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch âm 26/10 - Âm lịch hôm nay 26/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 26/10/2025
04:30 26/10/2025
Lịch vạn niên
Dự báo thời tiết 26/10: Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ mưa như trút
04:30 26/10/2025
Thời tiết
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10: Song Ngư gặp khó, Thiên Bình thận trọng
04:29 26/10/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 26/10/2025: Mão phát lộc, Thìn thăng tiến
04:09 26/10/2025
Lịch vạn niên
Man Utd đạt thành tích chưa từng có dưới thời HLV Amorim
01:27 26/10/2025
Bóng đá Anh