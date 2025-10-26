Giọng ca 'Tiếng hát Hà Nội' nói gì sau ồn ào phát ngôn trong quá khứ?

(VTC News) -

Giành giải Ba Tiếng hát Hà Nội 2023, ca sĩ Khánh Thy được xem là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của dòng nhạc trữ tình - nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đầy nội lực.

Ca sĩ Khánh Thy từng giành giải 3 cuộc thi âm nhạc Tiếng hát Hà Nội 2023.

Tuy nhiên, có thời điểm, nữ ca sĩ từng gây xôn xao bởi những phát ngôn thẳng thắn, thậm chí bị cho là bốc đồng, nhất là khi bị cộng đồng mạng "soi" chép lời bài hát vào tay để hát.

Chia sẻ về vấn đề này, Khánh Thy không né tránh: "Tôi không ngại khi bị nhắc lại chuyện đó. Khi ấy tôi còn trẻ, bốc đồng và chưa đủ chín chắn. Sau những vấp ngã, tôi học được nhiều điều để trưởng thành hơn. Giờ tôi cẩn trọng trong phát ngôn, biết lắng nghe và muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự, không phải bằng ồn ào.

Để có được Khánh Thy của hôm nay, tôi đã phải dồn toàn bộ năng lượng cho nghệ thuật. Tôi hiểu khán giả là những người khó tính nhất, họ chỉ công nhận khi nghệ sĩ có thực lực và sản phẩm tử tế".

Dù bén duyên với âm nhạc khá muộn và không có nền tảng gia đình nghệ thuật, cô vẫn kiên trì theo đuổi đam mê, từng bước khẳng định tên tuổi bằng nỗ lực và tình yêu dành cho âm nhạc.

Sau album đầu tay Ừ thôi em lấy chồng (2024), Khánh Thy tiếp tục khẳng định mình bằng sản phẩm thứ hai, không đặt tên riêng. Album gồm 11 ca khúc, trải dài từ những nhạc phẩm bất hủ của các nhạc sĩ Minh Kỳ, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng…đến những sáng tác mới của Đức Trí, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương.

"Tôi không muốn chạy theo thị hiếu. Hiện tại, tôi muốn khán giả thấy một Khánh Thy sâu sắc và trưởng thành. Biết đâu lần sau, tôi sẽ làm điều gì đó bất ngờ hơn, nhưng album lần này là cách tôi nói với khán giả về chính mình của hôm nay", Khánh Thy nói.

NSND Hà Thủy, người thầy đã đồng hành, dìu dắt Khánh Thy từ những ngày đầu, nhận xét :“Thy là cô gái giàu cảm xúc và bộc trực trong cách thể hiện tình cảm. Khi đối diện với biến cố, cô ấy phản ứng rất chân thành, đôi khi bộc phát, nhưng đó lại là nét đáng quý của tuổi trẻ".

NSND Hà Thuỷ nhận xét về học trò Khánh Thy.

Theo NSND Hà Thủy, Khánh Thy hát bằng cảm xúc thật, không phô trương, không màu mè. Nữ nghệ sĩ gạo cội cũng khen học trò là người cầu thị, ham học hỏi, thường xuyên gọi điện hỏi thầy cô về chuyên môn, sản phẩm mới.

NSND Nguyễn Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận định Khánh Thy sở hữu giọng hát “không dầu mỡ”, mộc mạc, thuần khiết và không cần sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.

Khánh Thy cho biết, cô trân trọng từng lời khen, góp ý của các bậc tiền bối, đồng thời mong muốn giữ vững sự chân thành trong âm nhạc.