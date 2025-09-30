Sau một năm đăng quang, quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 giờ ra sao?

(VTC News) -

Sau khi giành giải Đặc biệt từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, Nguyễn Mộc An từng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng bứt phá, trở thành gương mặt nổi bật của làng nhạc trẻ. Thế nhưng, cô lại chọn cách đi chậm, “ở ẩn” một thời gian khiến khán giả tò mò về cuộc sống, dự định hiện tại của nữ ca sĩ.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 chia sẻ lý do chọn ''ở ẩn'' sau khi đăng quang.

Nhìn lại chặng đường một năm sau đăng quang, Mộc An chia sẻ đó là quãng thời gian ngập tràn kỷ niệm và trải nghiệm. Khoảnh khắc bước lên bục nhận giải thưởng đặc biệt vẫn vẹn nguyên trong tâm trí, trở thành động lực để cô kiên định theo đuổi dòng nhạc dân gian thính phòng - thể loại mà Mộc An xem là “linh hồn” trong hành trình nghệ thuật của mình.

Giải thưởng cao nhất không chỉ giúp Mộc An được biết đến nhiều hơn, góp mặt trên nhiều sân khấu lớn, mà còn đặt lên vai cô áp lực phải thật chỉn chu trước khán giả. Thay vì coi đó là gánh nặng, nữ ca sĩ biến áp lực thành động lực để chọn lọc kỹ lưỡng hơn trong âm nhạc, khẳng định sẽ không chạy theo số đông, mà kiên định với chất liệu dân gian và tính học thuật.

Cô quan niệm, nghệ sĩ trẻ cần có con đường riêng, đi chậm nhưng chắc, để mỗi sản phẩm ra mắt đều có giá trị lâu dài chứ không chỉ là sự xuất hiện nhất thời. Với cô, sự bền bỉ, trung thực và kiên định trong nghệ thuật chính là chìa khóa để đi xa.

Trong thời gian này, Mộc An tìm đến những chuyến đi – nơi cô tìm lại cảm hứng và năng lượng mới. “Mỗi chuyến đi giúp tôi khám phá thêm những giai điệu từ thiên nhiên, con người, để rồi đưa vào âm nhạc”, cô tâm sự.

Cuộc sống của Mộc An trở nên bận rộn hơn khi vừa học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, vừa tham gia biểu diễn.

Một trong những dự án tâm huyết nhất của Mộc An với sự đồng hành của Đài PTTH Hà Nội, sắp tới là MV Trở về dòng sông tuổi thơ, ca khúc gắn bó với ký ức tuổi thơ bên dòng sông quê Hà Tĩnh. Đây không chỉ là lời tri ân gửi quê hương mà còn là cột mốc đánh dấu bước chuyển trong hành trình nghệ thuật. Bên cạnh đó, album Hà Tĩnh trong em cũng sẽ được phát hành trên nhiều nền tảng quốc tế như Spotify, Apple Music và iTunes.

Ngoài sân khấu, cuộc sống của Mộc An trở nên bận rộn hơn khi vừa học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, vừa tham gia biểu diễn. May mắn thay, cô luôn nhận được sự đồng hành từ gia đình, thầy cô và đồng nghiệp. “Mỗi lần hát về quê hương, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh”, cô bộc bạch.

Để cân bằng giữa việc học và biểu diễn, cô thường tranh thủ những chuyến về quê hay lưu diễn ở tỉnh để khám phá, giao lưu, tìm thêm cảm hứng sáng tác. Chính những trải nghiệm ấy đã giúp Mộc An có thêm chất liệu đưa vào âm nhạc và giữ được cảm xúc tươi mới.

Nguyễn Mộc An kỳ vọng trong 5-10 năm tới sẽ có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc chỉn chu, gắn liền với dòng nhạc dân gian thính phòng – cũng chính là cách để khẳng định dấu ấn riêng trong lòng công chúng.