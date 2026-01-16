Giới thiệu Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ứng cử Đại biểu HĐND khóa XI

(VTC News) -

Văn phòng UBND TP.HCM ngày 16/1 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

100% cử tri đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, giới thiệu Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy và Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thùy Linh ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968; quê ở Bến Lức Long An cũ, nay là Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông đã kinh qua nhiều nhiệm vụ lãnh đạo tại tỉnh Long An cũ như Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Ngày 14/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 31/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 14/2/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 20/2/2025, tại kỳ họp lần thứ 21 của HĐND TP.HCM, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM và nay là Chủ tịch UBND TP.HCM sau hợp nhất.

Bà Trần Thị Diệu Thúy sinh năm 1977, quê ở TP.HCM, là Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà từng kinh qua nhiều nhiệm vụ như Phó Bí thư Thành Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Gò Vấp (cũ), Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 19/5/2025, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bà Thúy làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trần Thị Diệu Thúy là đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV, XV.