Giành giải Nobel nhờ 'lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo'

(VTC News) -

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết các nhà nghiên cứu Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt giành giải Nobel Kinh tế năm 2025 vì "đã giải thích được tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo". Giải thưởng danh giá này là giải thưởng Nobel cuối cùng được trao trong năm nay và có giá trị 11 triệu crown Thụy Điển (1,2 triệu USD).

"Những người đoạt giải đã dạy chúng ta rằng tăng trưởng bền vững không thể bị xem nhẹ. Sự trì trệ kinh tế, chứ không phải tăng trưởng, đã là quy luật trong phần lớn lịch sử loài người. Công trình của họ cho thấy chúng ta phải nhận thức và ứng phó với các mối đe dọa đối với sự tăng trưởng liên tục", cơ quan trao giải cho biết.

Các giải thưởng về y học, vật lý, hóa học, hòa bình và văn học đã được công bố vào tuần trước.

Những giải thưởng này được thành lập theo di chúc của nhà phát minh thuốc nổ kiêm doanh nhân người Thụy Điển Alfred Nobel và đã được trao từ năm 1901, với một vài lần gián đoạn chủ yếu do các cuộc chiến tranh thế giới.

Giải thưởng kinh tế được thành lập muộn hơn nhiều, lần đầu tiên được trao vào năm 1969 khi Ragnar Frisch người Na Uy và Jan Tinbergen người Hà Lan giành được giải thưởng cho công trình mô hình kinh tế động. Anh trai của Tinbergen, Nikolaas, cũng đã giành được một giải thưởng, mang về giải Y học vào năm 1973.

Mặc dù ít nhà kinh tế học nào được biết đến rộng rãi, nhưng những người chiến thắng tương đối nổi tiếng bao gồm cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke, Paul Krugman và Milton Friedman.

Giải thưởng kinh tế năm ngoái được trao cho các học giả người Mỹ Simon Johnson, James Robinson và Daron Acemoglu cho nghiên cứu khám phá mối quan hệ giữa chủ nghĩa thực dân và việc thành lập các thể chế công, nhằm giải thích lý do tại sao một số quốc gia vẫn chìm trong nghèo đói trong nhiều thập kỷ.