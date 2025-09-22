Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025: Tôn vinh 115 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu

Giải thưởng uy tín, ghi dấu 20 lần tổ chức

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: “Giải thưởng Du lịch Việt Nam là phần thưởng cao quý nhất của ngành Du lịch, được Bộ VHTTDL tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo du lịch có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành”.

Chủ toạ họp báo thông tin về Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

“Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp mà còn khẳng định vị trí của du lịch như một ngành kinh tế quan trọng trong đời sống xã hội”, ông Siêu nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự họp báo.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 65 năm hình thành và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam và là lần thứ 20 Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức. Đặc biệt, việc giải thưởng trở lại sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19 mang ý nghĩa to lớn, góp phần động viên, khích lệ các doanh nghiệp du lịch đã kiên cường vượt qua khó khăn, thích ứng với bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày Ngày Du lịch Thế giới 27/9 với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) phát động.

Đây sẽ là dịp để ngành Du lịch Việt Nam lan tỏa thông điệp phát triển công bằng, trách nhiệm với môi trường, hướng tới tương lai bền vững.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 tại họp báo.

Tôn vinh doanh nghiệp và thúc đẩy chất lượng dịch vụ du lịch

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: “Giải thưởng Du lịch Việt Nam đã khẳng định vai trò là “thước đo uy tín” trong ngành du lịch. Việc lựa chọn các đơn vị đạt giải được tiến hành một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm, thông qua Hội đồng xét tặng giải gồm đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và chuyên gia”.

Chủ trì phần trao đổi, thảo luận trực tiếp tại họp báo, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: “Các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, minh bạch; ứng viên được thẩm định chặt chẽ để đảm bảo tôn vinh những đơn vị tiêu biểu, sáng giá nhất”.

“Thông qua giải thưởng, ngành Du lịch hướng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu địa phương, quốc gia và doanh nghiệp”, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Theo ông Khánh, việc xét giải thưởng du lịch không có sự phân biệt quy mô của các doanh nghiệp.

“Trong các hạng mục xét giải, có nhiều tiêu chí phù hợp với những doanh nghiệp quy mô nhỏ như nhà hàng, cơ sở du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch sáng tạo, du lịch xanh... Các tiêu chí này không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn mà còn là thế mạnh của các doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ”, ông Khánh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hiện nay, xu hướng phát triển du lịch xanh, bền vững ở Việt Nam và trên thế giới rất phổ biến, các yếu tố liên quan đến vấn đề này cũng được lồng ghép vào những tiêu chí đánh giá ở nhiều hạng mục như: Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tránh dùng nguyên liệu dùng một lần, hạn chế phát thải và rác thải…

Giải thưởng cũng nhằm khuyến khích đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đổi mới chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế, nâng cao tay nghề và kỹ năng hội nhập.

Đồng thời, tôn vinh các đơn vị gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hoạt động cộng đồng.

Thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập toàn cầu.

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ thông tin về công tác truyền thông cho Giải thưởng.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí mong muốn, với những thông tin mà BTC cung cấp đầy đủ tại họp báo, các nhà báo sẽ góp phần đưa tin tích cực về Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 và về ngành Du lịch nói chung.

Bà Thảo tin tưởng, mỗi nhà báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Du lịch trên chặng đường phát triển và là những “đại sứ du lịch” lan toả những hình ảnh và thông tin tốt đẹp về điểm đến Việt Nam tới du khách.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Báo Văn hóa phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra ngày 27.9 tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ, ngành, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, hiệp hội nghề nghiệp cùng đông đảo phóng viên báo chí.

Chương trình Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ cho biết: “Công tác truyền thông cho giải thưởng được Báo Văn Hoá phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai một cách bài bản từ sớm. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch truyền thông về Giải thưởng Du lịch Việt Nam trước, trong và sau Lễ trao giải”.

Công tác truyền thông cho giải thưởng được Báo Văn Hoá phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai một cách bài bản từ sớm.

“Sau cuộc họp báo này, thông tin về Giải thưởng sẽ được triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin kịp thời, xuyên suốt quá trình tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025”, ông Nguyễn Anh Vũ cho biết.