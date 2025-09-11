Thôn nữ quá giống Song Hye Kyo khiến trang viên thành điểm du lịch 'hot'

(VTC News) -

Cô gái 27 tuổi này được biết đến với hai cái tên Dolma và Yongzong, là nghệ sỹ biểu diễn tại điền trang Tusi ở Shangri-La, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Ngoài việc cung cấp nhiều món ăn ngon cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trang viên này còn mang đến trải nghiệm chân thực về thời kỳ Vân Nam nằm dưới sự cai trị của Tusi, các quan chức hoàng gia thời nhà Nguyên (1279-1368), nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1912) ở Trung Quốc.

Dolma đến từ huyện huyện Định Khánh (Tây Tạng, Trung Quốc) cách Shangri-La khoảng 4 giờ lái xe. Cô lớn lên trong một gia đình nông dân và làm việc tại trang viên sau khi tốt nghiệp cách đây 3 năm, bắt đầu bằng công việc bồi bàn. Nhờ tài năng ca hát, sau một thời gian, cô được đưa lên làm nghệ sỹ biểu diễn.

Dolma thường hát và nhảy trên sân khấu. Màn trình diễn của cô đã thúc đẩy đáng kể hoạt động kinh doanh trang viên.

Dolma có ngoại hình giống hệt Song Hye-kyo, thu hút đông đảo người hâm mộ Trung Quốc và nước ngoài. (Ảnh: Handout)

Gần đây, cô trở nên nổi tiếng vì có ngoại hình được nhận xét là giống nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Song Hye-kyo, được đặt biệt danh là "Song Hye-kyo Định Khánh". Nhiều người từ các tỉnh thành khác đã vượt qua hàng nghìn km đến Shangri-La để gặp cô. Ngoài ra còn có rất nhiều du khách Hàn Quốc đến để gặp cô.

Dolma chỉ nghỉ phép khi bị bệnh hoặc phải về quê Định Khánh có việc, vì cô không muốn làm người hâm mộ thất vọng. Mọi người vây quanh khi cô không biểu diễn và cô cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu chụp ảnh của họ.

“Tôi không đủ can đảm đến thành phố khác để gặp người tôi thích, nên tôi thực sự cảm động khi có người làm điều này cho tôi”, Dolma nói. Cơ quan quản lý văn hóa và du lịch địa phương cũng đối xử với cô như một đại sứ du lịch.

Du khách thích thú khi thấy Dolma hát và nhảy trên sân khấu. (Ảnh: Handout)

Dolma cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu chụp ảnh, tạo dáng cùng người hâm mộ. (Ảnh: Handout)

Nhiều người nói rằng họ không chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp mà còn bởi tư thế thanh lịch của cô. Một người dân ở tỉnh Sơn Tây, miền trung Trung Quốc cho biết: "Vợ tôi và tôi đến Shangri-La chỉ để gặp cô ấy".

Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận tiêu cực rằng cô đang lợi dụng danh tiếng của Song Hye-kyo, lại không hát được bài hát nào... Dolma chỉ cười, thậm chí còn tự trào rằng mình là “người đẹp ngốc nghếch”.

Trên mạng xã hội có vô số bình luận khen ngợi cô gái: "Vẻ đẹp tự nhiên như vậy ngày nay rất hiếm"; "Cô ấy có tâm hồn rộng lớn như một cao nguyên"; “Cô ấy có vẻ đẹp riêng biệt. Không cần thiết phải so sánh cô ấy với bất kỳ người nổi tiếng nào”....

Tài khoản mạng xã hội của Dolma có 290.000 người theo dõi, thỉnh thoảng cô cũng phát trực tiếp để trò chuyện với mọi người.